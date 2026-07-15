Lautaro Martínez, en lágrimas: "soñé que hacía el gol de la victoria"

Héctor Cantú

La Selección Argentina tiene vivo el sueño de convertirse en bicampeón del mundo luego de clasificarse a la final tras eliminar a Inglaterra en semifinales.

El gran héroe de la noche fue Lautaro Martínez, el goleador que en esta ocasión, tuvo que vivir y sufrir el partido durante 80 minutos desde el banquillo.

Pero, ‘El Toro’ ya presentía cuál sería el desenlace del partido. Lo soñó y lo compartió con algunos de sus compañeros. Martínez sabía que eventualmente entraría al campo para marcar el gol de la victoria.

El gol de Enzo Fernández que le devolvió la esperanza a Argentina

“Lo soñé, se lo dije a Alexis (Mac Allister) y a Facu Medina: que iba a entrar e iba a marcar y lo íbamos a ganar”, detalló para la transmisión internacional.

Entre lágrimas, el anotador del gol del triunfo dedicó su proeza a su familia, en especial a sus padres, quienes forjaron su instinto y le apoyaron para coronar una carrera profesional con este gol agónico.

“Es muy fuerte esto, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Lo dedico a mi vieja que jamás dejó de tender mi cama y eso vale más que un gol, una final”, agregó.

Argentina supo aprovechar el momento para aniquilar a Inglaterra. El equipo de Thomas Tuchel se casnó en el campo, cedió la iniciativa y la pelota a Argentina y la Albiceleste lo supo aprovechar.

Argentina volvió a confiar en su amuleto contra Inglaterra... ¡y funcionó!

“Ellos se cansaron, han presionado 60 minutos, después ya no daban más. Se metieron atrás y eso nos generó tranquilidad a la hora de mover la cancha. Ahora vamos a descansar que volvemos a jugar una final de Copa del Mundo”, sentenció.

Argentina vuelve a su tercera final de Copa del Mundo en las últimas cuatro ediciones de Copa del Mundo, en la que enfrentará a España, el actual campeón de Europa.