Las últimas palabras de Didier Deschamps como técnico de Francia

Enrique Gómez

En sus últimas palabras como entrenador de la Selección Francesa, Didier Deschamps lamentó que su equipo no diera el máximo contra España en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

El estratega, quien con la eliminación del Mundial pone fin a una era de 14 años al frente del equipo ‘Bleu’, afirmó que la única manera de vencer a ‘la Roja’ era jugar el tope de su nivel, algo que evidentemente no sucedió y por eso el máximo favorito para ganar el certamen cayó 2-0 en Dallas.

“Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico es más bajo que en otros partidos no podíamos ganar. Si a nivel técnico y defensivo no estamos a la altura y no podemos ganar”, comentó el estratega campeón del Mundo en Rusia 2018, finalista en Catar 2022 y semifinalista en 2026.

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“No dominamos el juego que queríamos desplegar. No hay que echar por la borda lo que hicimos, pero teníamos que habérselo puesto más difícil a España y dar el 100 por ciento del nivel técnico y físico”, analizó Deschamps, quien había ganado todos los partidos de este torneo hasta la cita de semis.

Deschamps ya había confirmado que dejaría a Francia tras su participación en la Copa del Mundo y ahora que el camino ha llegado a su fin, el entrenador aseguró que se va “contento” por “todo lo que se hizo con la selección para llegar al título mundial y mantenerla al nivel más alto”, más allá de que ahora no está feliz por la pobre actuación de su equipo en una semifinal donde era ligeramente favorito.

Francia se mantendrá con dos títulos del mundo, al menos hasta lo que suceda en 2030, ya con otro entrenador.