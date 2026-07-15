Las semifinales son una asignatura pendiente para Inglaterra en la Copa del Mundo

Oscar Sandoval

Inglaterra cayó ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 y sufrió su tercera derrota consecutiva en esa instancia. Los 'Tres Leones' siguen sin superar la barrera de las semifinales desde 1966 y la Copa del Mundo comienza a rozar en lo imposible.

Argentina remontó el partido con dos goles en los minutos finales y apagó la ilusión inglesa cuando la final parecía a su alcance. Ya son seis décadas sin volver a levantar el título mundial y 36 años acumulando frustraciones cada vez que la final aparece en el horizonte.

La última semifinal que Inglaterra ganó fue la de 1966 frente a Portugal. Después tuvo que esperar 24 años para regresar a esa instancia, pero Alemania frustró su sueño en Italia 1990. Croacia la eliminó en Rusia 2018 y la ‘Albiceleste’ hizo más grande la herida en Atlanta.

El conjunto inglés deberá esperar, al menos, cuatro años más para intentar romper una sequía que ya se ha convertido en una losa pesada para una de las selecciones con mayor tradición en la Copa del Mundo.