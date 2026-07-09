Las celebridades le han dado brillo a las tribunas mundialistas

Hiram Marín

El Mundial 2026 ha hecho cada vez más delgadala línea entre el espectáculo y el deporte en Norteamérica. Desde el silbatazo inicial, las tribunas VIP registran un desfile constante de celebridades globales que cambian los reflectores de sus industrias por la intensa tensión de los 90 minutos.

Mientras figuras de la pantalla como Salma Hayek, Diego Boneta y Karla Souza vibraban en las gradas, leyendas como los brasileños Ronaldinho y Ronaldo aportaban mística en las suites de honor junto al boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez.

NBA All-Star Jimmy Butler was checking out some World Cup action, supporting Colombia against Switzerland in Vancouver. https://t.co/qHyR5irbHH — USA TODAY Sports (@usatodaysports) July 8, 2026

Las cámaras de transmisión captaron al actor Tom Cruise compartiendo espacio con David y Victoria Beckham, en jornadas engalanadas por la potencia en escena de Shakira, J Balvin y Katy Perry, además de otros como Edward Norton y Samuel L. Jackson.

El desfile de titanes del deporte internacional se activó con fuerza en las tribunas. Patrick Mahomes no dejó pasar la oportunidad de presenciar la magia de Lionel Messi en Kansas City, mientras que astros de la NBA como Jimmy Butler y Zach Lavine o Cooper Flagg se robaron las miradas al lucir eufóricos las camisetas de sus selecciones favoritas.

Legendary actor Samuel L. Jackson is at Dallas Stadium for Egypt vs Australia pic.twitter.com/4c1WVN6adF — FOX Sports (@FOXSports) July 3, 2026

En las rondas de eliminación directa, rostros consagrados del cine como Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire y Chris Rock se han dejado ver atrapados por la adrenalina pura de una fiesta veraniega que no distingue disciplinas en su palco de honor.

Se espera que en los próximos partidos continúe el desfile de celebridades, que más allá de que asistan para cumplir con una agenda, poco a poco se van involucrando con el deporte más popular del planeta.