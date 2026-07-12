Lamine Yamal, el 'Talismán' de la Selección Española contra Francia

Redacción FOX Deportes

Francia es el equipo que más ha sufrido los goles de Lamine Yamal en su carrera con España, con tres anotaciones en dos duelos, ambos con victoria del extremo contra el conjunto galo, al que derrotó tanto en la Eurocopa 2024 como en la Nations League 2025 con él como uno de los factores decisivos. Spain's route to the Semi-final 🇪🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/os0ksOZMOG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026

En esas eliminaciones francesas, el extremo de 18 años fue definitivo e incontestable. De sus siete goles en sus 31 partidos como internacional español, tres fueron contra Francia.

Eurocopa 2024. 9 de julio de 2024. Allianz Arena de Múnich. Tras sobrepasar la primera fase con tres victorias contra Croacia, Italia y Albania. Los octavos venciendo a Georgia y los cuartos de final en la prórroga ante Alemania, aún sin ningún gol por parte Lamine Yamal, Francia se cruzó en el recorrido hacia el título de la Selección Española.

Randal Kolo Muani marcó el 0-1 en el minuto 8 y puso una prueba de carácter a España, pero entonces apareció Lamine Yamal, con un golazo al ángulo de la portería de Mike Maignan, mismo portero que tendrá enfrente en Dallas y quien no alcanzó a detener el magnífico lanzamiento del extremo español. Dani Olmo marcó el 2-1, apenas cuatro minutos más tarde y el equipo español tomó rumbo a la final.

Liga de Naciones 2025. 5 de junio de 2025. Mercedes Benz Arena de Stuttgart. España apabulla a ‘Les Bleus’ desde el principio con una pegada tremenda. En 55 minutos vence 4-0, con uno de los goles de Lamine Yamal, que repitió con el 5-1 después del 4-1 de Kylian Mbappé para sostener la calma de su equipo, en un duelo que terminó 5-4. Fue determinante, como se espera que lo seá también este martes en semifinales del Mundial 2026.