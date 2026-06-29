La victoria de Paraguay sobre Alemania fue épica: Gustavo Alfaro

EFE

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, calificó este lunes como "épica" la victoria de la 'Albirroja' en penales 4-3 ante Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, al tiempo que llamó a darle un "valor justo" a este hito.

"Es una victoria épica, sí", dijo Alfaro en la rueda de prensa tras el partido que se definió en la tanda de penales después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. "Pero hay que darle el valor justo que tiene, entender que nosotros podemos, pero que si no nos sacrificamos no lo vamos a conseguir", agregó.

Sorpresa monumental: Paraguay eliminó a Alemania en penales Guaraníes y teutones terminaron empatados 1-1 en tiempo regular y tiempos extra

De igual forma, tildó el resultado como "complejo" por las diferencias técnicas y físicas entre los jugadores de ambos seleccionados.

"Alemania es un grande y perfectamente podía arrollarnos, pero nosotros resistimos a pie firme", prosiguió.

Por otro lado, reconoció que Paraguay se llevó la victoria pese a haber controlado el balón solo el 27 % del tiempo de juego, y que sufrió "demasiado el partido" por sus limitaciones.

"Todavía no tenemos ese bagaje, y tenemos que bailar la música que nos ponen", dijo.

Orlando Gill, la muralla que le dio el pase a octavos de final a Paraguay

La victoria permite a Paraguay, en su regreso a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, instalarse en los octavos de final, donde ya espera al rival que saldrá de la llave entre Francia y Suecia.

"Tengo claro que sea Francia o sea Suecia va a costar horrores", apuntó el seleccionador antes de indicar que su equipo puede tener defectos, pero también "un corazón que no se rinde nunca" y explica por qué se mantiene en carrera.