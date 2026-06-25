La Selección Mexicana no descansa y ya piensa en los dieciseisavos del Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana trabajó este jueves con el trabajo hecho y buenas sensaciones al término de la fase de grupos que cerró con pleno de triunfos y con la mirada puesta en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 del próximo martes. Los naturalizados que sí respondieron en la Selección Mexicana

El grupo de 26 jugadores realizó trabajo regenerativo en medio de bromas y risas, después de la victoria por 3-0 sobre República Checa del miércoles pasado que significó el tercer triunfo, algo histórico en las participaciones del ‘Tri’ en este tipo de justas.

El equipo saltó a la cancha del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, su lugar de concentración en esta Copa del Mundo que se ubica al sur de la capital, liderado por Guillermo Ochoa.

Ochoa conversó con varios de sus compañeros, aún con el recuerdo fresco de una noche en la que prácticamente dijo adiós al fútbol, lo hizo con un despeje que terminó en la anotación de Álvaro Fidalgo, quien marcó el 3-0 que fue el sello a una actuación redonda de México, que acabó como líder del grupo A con nueve puntos.