Publicación: jueves 25 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

La Selección Mexicana no descansa y ya piensa en los dieciseisavos del Mundial 2026

México realizó trabajo regenerativo tras la victoria ante Chequia

La Selección Mexicana trabajó este jueves con el trabajo hecho y buenas sensaciones al término de la fase de grupos que cerró con pleno de triunfos y con la mirada puesta en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 del próximo martes.

Los naturalizados que sí respondieron en la Selección Mexicana

Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, jugadores que no nacieron en México pero representan a la Selección Mexicana le dieron una de las máximas alegrías a su gente.
El 'Maguitio' anotó su primer gol como seleccionado mexicano en la victoria 3-0 sobre Chequia,
Quiñones, titular en todos los partidos del Mundial hasta ahora, marcó su segundo gol en el torneo (el 2-0) a los 61 minutos del duelo ante Chequia.
Álvaro Fidalgo hizo un golazo al 90'+4 (3-0) y reivindicó su llamado de último momento al Tri.
Tras varios jugadores naturalizados que no habían trascendido, estos dos elementos justificaron su llamado al Tri.
Así se vivieron los goles de estos jugadores 100% mexicanos.
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El grupo de 26 jugadores realizó trabajo regenerativo en medio de bromas y risas, después de la victoria por 3-0 sobre República Checa del miércoles pasado que significó el tercer triunfo, algo histórico en las participaciones del ‘Tri’ en este tipo de justas.

El equipo saltó a la cancha del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, su lugar de concentración en esta Copa del Mundo que se ubica al sur de la capital, liderado por Guillermo Ochoa.

Ochoa conversó con varios de sus compañeros, aún con el recuerdo fresco de una noche en la que prácticamente dijo adiós al fútbol, lo hizo con un despeje que terminó en la anotación de Álvaro Fidalgo, quien marcó el 3-0 que fue el sello a una actuación redonda de México, que acabó como líder del grupo A con nueve puntos.

Guardemos con mucho cariño estas imágenes de Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa entró para jugar en el sexto Mundial de su carrera.
Tras la victoria 3-0 ante Chequia, sus compañeros lo lanzaron por los aires, en lo que seguramente será su último partido dentro del campo.
A los 77 minutos, Guillermo Ochoa tuvo el más grande de los homenajes al entrar de cambio por Raúl Rangel.
Pese a que el partido seguía 2-0 y es una Copa del Mundo, tal es la confianza en el arquero que Javier Aguirre decidió quemar un cambio para darle minutos y Edson, otorgarle su banda de capitán.
Ochoa, de 41 años, pudo celebrar el golazo de Fidalgo para el 3-0 al 90'+4.
Ochoa entró para jugar el cuarto Mundial de su carrera, pues en 2006 y en 2010 fue suplente.
Ochoa recibió los aplausos de la afición en el 'Estadio Azteca', donde tantas veces jugó con el América y la misma Selección Mexicana.
Así se vivió el insuperable homenaje del legendaio portero mexicano en pleno partido por la Copa del Mundo 2026.
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