La Selección Mexicana del Mundial será muy diferente

Tras perder ante Suecia (1-2) en el último amistoso antes del Mundial, Gerardo 'Tata' Martino aseguró que está "ilusionado" con lo que ve "de puertas para adentro", pero añadió que no pude ser "ajeno" y desentenderse "de lo que pasa de puertas para afuera" y admitió que "es incuestionable" que hay "un desgaste".

Explicó que se siente "ilusionado y confiado", pero argumentó que "incluso accediendo a lugares a los que nunca se accedió" no se pude "garantizar una continuidad". "No se puede sacrificar a todo el mundo, a una generación de jugadores, en función de que uno esté tranquilo porque el proyecto que se lleva adelante es el adecuado", añadió.

Martino añadió que no puede "descartar" nada e insistió en que en su cabeza "no hay un pensamiento que no esté centrado en la Copa del Mundo". "La proyección de lo que siento y pienso abarca hasta el último día de competencia de la selección de México en la Copa del Mundo", apuntó.

En este sentido, también aseguró que la "opinión de la gente" no cambiará por nada de lo que puedan decir él o los jugadores, solo "a resultado visto y resultado visto es ir a hacer el mejor Mundial".

Al Mundial con el dolor de haber reprobado el último examen

En cuanto a la situación de México también destacó que ve a los futbolistas "muy involucrados" y recalcó que "de las puertas para adentro hay un escenario que no existe de las puertas para afuera". Esto le "brinda ilusión" y le da "la certeza" de que México competirá "muy bien" en Qatar.

Sobre el encuentro contra Suecia, destacó que su equipo "superó al rival y debió ganar el partido". Añadió que "con algunas modificaciones en el parado táctico" Suecia puede ser similar a Polonia, su primer rival en el Mundial, ya que son "rivales que retroceden y van muy bien al espacio y que penalizan el menor error en la construcción del juego". México, concluyó, debe "defender mejor los grandes espacios"