La selección de Francia recupera a Didier Deschamps

Héctor Cantú

La selección francesa ha recibido una buena noticia luego de que se confirmara el regreso del estratega Didider Deschamps la concentración.

Luego de que se ausentara del banquillo en el último partido de la fase de grupos donde Francia venció a Noruega para asistir al funeral de su madre, el entrenador campeón del mundo ha regresado.

Francia borró su peor primer tiempo en 70 años con un golazo

La Federación Francesa de Futbol accedió a que el entrnador, dos veces finalista de una Copa del Mundo, se ausentara por algunos días para atender sus asuntos familiares.

La propia selección a través de un comunicado la que confirmó el regreso de Deschamps con un mensaje claro: "Didier está con nosotros".

De esta manera, Deschamps podrá preparar el partido de dieciseisavos de final donde Francia se medirá a Suecia el próximo martes en Nueva Jersey.