La historia mundialista de Cristiano Ronaldo antes del 2026

EFE

Cristiano Ronaldo partirá el viernes con la selección de Portugal rumbo al Mundial, una competición que representa la única montaña que le queda por escalar en una carrera llena de éxitos, tanto a nivel de clubes como con su país.

El Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será el sexto y último de Cristiano, según reconoció el propio delantero portugués el pasado noviembre durante una cumbre en Arabia Saudita.

La Copa del Mundo es el principal título que falta en la extensa vitrina del exjugador del Real Madrid, donde se encuentran una Eurocopa y dos Ligas de Naciones con Portugal, además de cinco Champions Leagues y dos Ligas españolas.

El debut mundialista de Cristiano Ronaldo tuvo lugar hace exactamente dos décadas, en Alemania 2006, cuando tenía 21 años.

En aquel entonces, ocupaba la banda izquierda del ataque y ya era uno de los protagonistas de un equipo en plena renovación generacional, con la inminente salida de figuras como Luís Figo o Pedro Pauleta.

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Aún estaban presentes en la retina de los portugueses las lágrimas de Cristiano tras la derrota ante Grecia en la final de la Eurocopa de 2004 que organizó Portugal, por lo que se esperaba una respuesta en suelo alemán, pero la selección de las 'quinas' cayó en las semifinales.

Fue titular en todos los partidos, anotó un gol -de penalti contra Irán- y protagonizó una polémica con su entonces compañero en el Manchester United, Wayne Rooney, al hacerle un guiño a un compatriota tras la expulsión del inglés en cuartos.

Después llegó Sudáfrica 2010, donde ya capitaneó a un combinado de Portugal que cayó en octavos ante la futura campeona, España.

Cristiano anotó un gol y dio una asistencia, ambos en el 7-0 ante Corea del Norte en la fase de grupos.

Tampoco estuvo exento de polémica, ya que durante el partido contra 'La Roja' expresó su frustración hacia el seleccionador portugués, Carlos Queiroz.

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"Así no ganamos, Carlos", dijo a las cámaras de televisión tras una sustitución.

En 2014 vivió su peor Mundial en el plano deportivo, el de Brasil, donde Portugal no pasó de la fase de grupos y sólo anotó un gol.

Sin embargo, en Rusia 2018 tuvo su mejor actuación a nivel personal, con 4 tantos, tres de ellos en un solo partido, en la fase de grupos contra España (3-3), en lo que fue una de las grandes actuaciones de su carrera.

Pero Portugal, entonces campeona de Europa, volvió a quedarse por debajo de las expectativas al ser eliminada en octavos ante Uruguay.

El más reciente, el de Catar 2022, fue el más problemático para Cristiano Ronaldo, ya que llegó al torneo con su futuro en el aire tras un largo conflicto con el Manchester United y el técnico Erik ten Hag.

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Abandono del campo antes del final de un partido, alejamiento del equipo y su ausencia de la pretemporada marcaron el 2022 de Cristiano en el norte de Inglaterra.

En Catar, marcó un gol de penalti y tuvo desavenencias con el seleccionador, Fernando Santos, al ser sustituido durante el partido contra Corea del Sur en la fase de grupos.

"Tienes una prisa del carajo para echarme, ¡joder!", le habría dicho Cristiano a Santos.

En los siguientes partidos pasó de ser titular a suplente, y abandonó el campo entre lágrimas cuando Portugal cayó en cuartos ante Marruecos.

Ahora, Cristiano Ronaldo volverá a liderar a su nación en el campo en un Mundial en el que la selección dirigida por el español Roberto Martínez parte como favorita para ganar un trofeo que se le resiste tanto al país como a su capitán.