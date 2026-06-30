La historia de México en ronda de eliminación está a punto de cambiar

Enrique Gómez

Solo una vez en la historia México ganó un partido de eliminación en un Mundial y fue hace 40 años.

Curiosamente, esa única victoria en instancias eliminatorias fue en casa, tal como sucederá en esta Copa del Mundo 2026, cuando el Tri se mida a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el ‘Azteca’ pues.

La primera vez que la Selección Mexicana superó la primera fase fue (también en casa) en 1970, pero en ese entonces, las eliminatorias iniciaban desde los cuartos de final; ahora, con un torneo más extendido, las ‘finales’ inician desde los 16vos y el Tri deberá aprovechar que por primera vez en la historia enfrentará a un tercer lugar en la siguiente fase para así ganar su primera eliminatoria desde 1986.

¿Cómo le fue a México en su primer partido de eliminación directa en cada Copa del Mundo?

MUNDIAL INSTANCIA RESULTADO México 1970 Cuartos de final Derrota 4-1 (Italia) México 1986 Octavos de final Victoria 2-0 (Bulgaria) Estados Unidos 1994 Octavos de final Derrota en penales (Bulgaria) Francia 1998 Octavos de final Alemania (derrota 2-1) Corea-Japón 2002 Octavos de final Estados Unidos (derrota 2-0) Alemania 2006 Octavos de final Argentina (derrota 2-1) Sudáfrica 2010 Octavos de final Argentina (derrota 3-1) Brasil 2014 Octavos de final Países Bajos (derrota 2-1) Rusia 2018 Octavos de final Brasil (derrota 2-0) Norteamérica 2026 16vos de final Enfrenta a Ecuador

· Hasta antes de 1970, el Tri jamás avanzó

· No jugó el Mundial de 1990 por castigo de la FIFA

· España 1982 y Catar 2022 fueron los últimos Mundiales donde no avanzó

México podría ganar su primera eliminatoria en cuatro décadas y al fin alcanzar el ‘quinto partido’, pero para igualar su máxima altura en Mundiales tendría que superar también la ronda de octavos de final (quizá contra Inglaterra) y jugar un sexto partido, eso sí que sería histórico.

La Selección Mexicana dio su mejor fase de grupos, pero perder contra Ecuador sería un fracaso legendario, por lo que, en realidad, todavía no ha hecho progreso alguno en esta Copa del Mundo.