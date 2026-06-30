Publicación: martes 30 de junio de 2026

Enrique Gómez

La historia de México en ronda de eliminación está a punto de cambiar

El Tri enfrenta a Ecuador en busca del quinto partido y de su mejor Mundial en 40 años

Solo una vez en la historia México ganó un partido de eliminación en un Mundial y fue hace 40 años.

Curiosamente, esa única victoria en instancias eliminatorias fue en casa, tal como sucederá en esta Copa del Mundo 2026, cuando el Tri se mida a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, el ‘Azteca’ pues.

La primera vez que la Selección Mexicana superó la primera fase fue (también en casa) en 1970, pero en ese entonces, las eliminatorias iniciaban desde los cuartos de final; ahora, con un torneo más extendido, las ‘finales’ inician desde los 16vos y el Tri deberá aprovechar que por primera vez en la historia enfrentará a un tercer lugar en la siguiente fase para así ganar su primera eliminatoria desde 1986.

¿Cómo le fue a México en su primer partido de eliminación directa en cada Copa del Mundo?

MUNDIAL

INSTANCIA

RESULTADO

México 1970

Cuartos de final

Derrota 4-1 (Italia)

México 1986

Octavos de final

Victoria 2-0 (Bulgaria)

Estados Unidos 1994

Octavos de final

Derrota en penales (Bulgaria)

Francia 1998

Octavos de final

Alemania (derrota 2-1)

Corea-Japón 2002

Octavos de final

Estados Unidos (derrota 2-0)

Alemania 2006

Octavos de final

Argentina (derrota 2-1)

Sudáfrica 2010

Octavos de final

Argentina (derrota 3-1)

Brasil 2014

Octavos de final

Países Bajos (derrota 2-1)

Rusia 2018

Octavos de final

Brasil (derrota 2-0)

Norteamérica 2026

16vos de final

Enfrenta a Ecuador

·       Hasta antes de 1970, el Tri jamás avanzó

·       No jugó el Mundial de 1990 por castigo de la FIFA

·       España 1982 y Catar 2022 fueron los últimos Mundiales donde no avanzó

México podría ganar su primera eliminatoria en cuatro décadas y al fin alcanzar el ‘quinto partido’, pero para igualar su máxima altura en Mundiales tendría que superar también la ronda de octavos de final (quizá contra Inglaterra) y jugar un sexto partido, eso sí que sería histórico.

La Selección Mexicana dio su mejor fase de grupos, pero perder contra Ecuador sería un fracaso legendario, por lo que, en realidad, todavía no ha hecho progreso alguno en esta Copa del Mundo.

¿Aztecazo? 10 razones por las que Ecuador no eliminará a México

La Selección Mexicana nunca ha perdido un partido ante Ecuador con Javier Aguirre como técnico nacional
Porque los dos partidos eliminatorios en los que se han enfrentado (Copa América) México ha avanzado de ronda
México acumula más victorias que derrotas ante Ecuador en la historia (14 victorias, 7 empates)
Por la experiencia de Javier Aguirre. Este es su tercer Mundial. Sebastián Beccacece dirige su primera Copa del Mundo.
México llega con un récord perfecto e histórico. Tres victorias y ningún gol recibido
Porque La Selección Mexicana juega de local en el Estadio Ciudad de México, inmueble donde nunca ha perdido un partido de Copa del Mundo
Pedro Vite, referente en la media cancha, no llega en su mejor forma física. Incluso, hay duda de que pueda ser titular.
Porque Ecuador llega con un viaje de 9 horas de desgaste, causa que molestó a los directivos y al técnico sudamericano
Ecuador nunca ha jugado un quinto partido en un Mundial. México ya lo hizo en las dos ocasiones anteriores en las que fue sede
Porque México no ha perdido en todo el 2026 y ha sido el primero en marcar en 6 de sus últimos 7 partidos

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