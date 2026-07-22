La AFA niega que Claudio Tapia haya sido citado en Estados Unidos

Reuters

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) dijo el miércoles que es "absolutamente falso" que su presidente, Claudio Tapia, o su tesorero, Pablo Toviggino, hayan sido citados a declarar ante tribunales estadounidenses.

Sin embargo, la AFA reconoció que un tercero fue citado a comparecer ante un gran jurado estadounidense y que potencialmente podría aportar pruebas sobre varias personas, incluidos funcionarios de la asociación.

Medios locales informaron que agentes del FBI detuvieron a Tapia y Toviggino en el aeropuerto JFK de Nueva York el lunes por la mañana antes de que abordaran el vuelo que trasladaba a la Selección Argentina tras la final del Mundial y que solicitaron dispositivos electrónicos de Tapia.

El diario local Infobae reportó que las autoridades estadounidenses están investigando contratos comerciales vinculados a la AFA por más de 300 millones de dólares, en medio de una investigación más amplia de las finanzas del futbol argentino, tras redadas realizadas en diciembre en el marco de una pesquisa por lavado de dinero.

Según un testigo en el aeropuerto, mientras el equipo argentino se preparaba para abordar el vuelo, agentes federales interrogaron a Tapia y a Toviggino durante unos 30 minutos a bordo de un autobús estacionado en la pista.

La Autoridad Portuaria, un organismo de administración del transporte de Nueva York y Nueva Jersey, remitió a Reuters al FBI. El FBI declinó hacer comentarios.

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La AFA no reveló el nombre del tercero citado por los tribunales estadounidenses, pero recalcó que las autoridades de Estados Unidos no tenían como objetivo a Tapia ni a Toviggino.

"Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", declaró la AFA en un comunicado.

"El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad", agregó.