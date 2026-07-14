Kylian Mbappé aceptó que Francia no estuvo "a la altura" de la semifinal del Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé dio la cara tras la derrota de Francia a manos de España en las semifinales del Mundial 2026, criticó el desempeño de su equipo y aceptó que no estuvieron “a la altura” de lo que exigía el duelo ante el campeón de Europa. 🔚 Les Bleus fall to Spain in the World Cup semi-finals and will play the third-place match on July 18.



🇫🇷0-2🇪🇸 #FRAESP | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5sM2Lb76pt — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) July 14, 2026

"No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego. La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores. No supimos cómo hacerles daño”, dijo el capitán de ‘Les Bleus’ tras el partido al canal de televisión francés M6.

“Con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el centro del campo, y contra España, eso ya es complicado. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar. Cuando recuperábamos el balón, técnicamente no estuvimos a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota”, completó.

"Como todos, mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia. Ahora es algo que tenemos que afrontar. Hay una enorme decepción, no puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos. El fútbol no espera a nadie”, aseguró Mbappé.