Julián Quiñones, el primer MVP del Mundial, se puso exigente

Redacción FOX Deportes

El jugador más valioso en el emocionante triunfo de la Selección Mexicana fue Julián Quiñones. El campeón de goleo de Arabia Saudita se vio en un nivel superior, anotó el gol que encaminó la victoria de la Selección Mexicana y hasta puso un tiro en el poste. Bien merecido el primer ‘MVP’ del Mundial.

“Emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial y en este estadio lleno, con la afición que nos vino a apoyar desde el primer minuto. Fue fundamental lo que hicieron los compañeros para lograr los primeros tres puntos”, dijo el delantero de 29 años a los medios tras la victoria 2-0 sobre Sudáfrica.

Julián Quiñones has written his name into history. ✍️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mL58wS6WJC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

Pese al júbilo por el triunfo en un ambiente inigualable donde el pueblo mexicano celebró por completo el paso a la historia como el primer país en recibir un Mundial en tres ocasiones, el ariete del Al-Qadsiah reconoció que al equipo le faltó intensidad por momentos, cuestión que espera que se corrija ante Corea del Sur.

“Debemos presionar más. Aunque lo hicimos en parte bien, debe ser constante, más siendo locales. Vamos a trabajar en eso, pero hoy lo hicimos muy bien”, analizó Julián, autor el 1-0 a los 9 minutos y quien de esta manera terminó de convencer a quienes cuestionaban su convocatoria por ser mexicano naturalizado.