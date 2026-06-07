Publicación: lunes 8 de junio de 2026

Reuters

Jordania mantiene el optimismo para el debut mundialista

El técnico Jamal Sellami habló tras la derrota frente a Colombia.

El seleccionador de Jordania, Jamal Sellami, afirmó que su equipo obtuvo los beneficios técnicos deseados de la derrota sufrida el lunes ante Colombia y se mostró aliviado de que ningún jugador resultara lesionado durante el partido amistoso disputado pocos días antes del debut de su país en un Mundial.

Dos goles de Jhon Arias dieron a Colombia la victoria por 2-0 en San Diego en el último partido de preparación de ambos equipos antes del torneo.

Sellami declaró a los periodistas tras el partido que su equipo se enfrentó a un rival de calidad y aprovechó la experiencia para poner a prueba varios aspectos durante el encuentro.

Colombia le dio cátedra a Costa Rica y se despidió de su afición

Colombia cerró su despedida ante su afición con triunfo de 3-1 sobre Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, antes de viajar al Mundial 2026.
Los goles de la Tricolor fueron obra de Luis Suárez, Dávinson Sánchez y Luis Díaz, en una actuación sólida de principio a fin.
Costa Rica descontó una vez, pero nunca logró equilibrar un partido que tuvo a Colombia como dueño de la posesión y las ocasiones más claras.
El encuentro representó la despedida oficial de Colombia frente a sus aficionados antes de emprender el viaje rumbo a Norteamérica para la Copa del Mundo.
El equipo de Néstor Lorenzo mostró buena conexión entre líneas y dejó sensaciones positivas en su penúltimo ensayo previo al debut mundialista.
Luis Díaz volvió a ser uno de los jugadores más desequilibrantes en ataque y coronó su actuación con una anotación.
Para Costa Rica fue el estreno de un nuevo cuerpo técnico encabezado por Fernando Batista, que tuvo su primera prueba ante un rival mundialista de alto nivel.
Aunque cayó derrotada, la selección tica encontró momentos competitivos y pudo marcar un gol en un escenario complicado como visitante.
James Rodríguez fue uno de los grandes protagonistas de la noche y recibió una sonora ovación de los aficionados presentes en El Campín.
"El cuerpo técnico está trabajando para corregir los errores de manera que ayuden a mejorar el rendimiento del equipo durante la siguiente fase, con el fin de alcanzar el nivel de preparación requerido".

La edición #23 del Mundial arranca el jueves, con Jordania compitiendo en el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Austria.

Jordania debutará en el Mundial contra Austria el 17 de junio en San Francisco. Se enfrentará a Argelia seis días después, antes de concluir la fase de grupos contra Argentina el 28 de junio en Dallas.

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