Jordania mantiene el optimismo para el debut mundialista

Reuters

El seleccionador de Jordania, Jamal Sellami, afirmó que su equipo obtuvo los beneficios técnicos deseados de la derrota sufrida el lunes ante Colombia y se mostró aliviado de que ningún jugador resultara lesionado durante el partido amistoso disputado pocos días antes del debut de su país en un Mundial.

Dos goles de Jhon Arias dieron a Colombia la victoria por 2-0 en San Diego en el último partido de preparación de ambos equipos antes del torneo.

Sellami declaró a los periodistas tras el partido que su equipo se enfrentó a un rival de calidad y aprovechó la experiencia para poner a prueba varios aspectos durante el encuentro.

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"El cuerpo técnico está trabajando para corregir los errores de manera que ayuden a mejorar el rendimiento del equipo durante la siguiente fase, con el fin de alcanzar el nivel de preparación requerido".

La edición #23 del Mundial arranca el jueves, con Jordania compitiendo en el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Austria.

Jordania debutará en el Mundial contra Austria el 17 de junio en San Francisco. Se enfrentará a Argelia seis días después, antes de concluir la fase de grupos contra Argentina el 28 de junio en Dallas.