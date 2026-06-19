Héctor Cantú
Irán vuelve a levantar la voz contra la FIFA
La selección se siente en desventaja en el Mundial por sus itinerarios
La Federación Iraní vuelve a lanzarse contra la FIFA luego de las restricciones que ha vivido el equipo durante el Mundial 2024.
El equipo considera que el trato recibido los deja en desventaja competitiva ante sus rivales, pues no podrán viajar con dos días de antelación a su próximo partido a disputarse en los Estados Unidos.
Con su sede ubicada en la ciudad de Tijuana, Irán es la única selección participante que tiene que viajar un día antes al partido a disputarse y volverse una vez terminado el encuentro.
La FIFA se negó a cambiar el itinerario de los partidos de la selección iraní ante las restricciones de Estados Unidos y su compromiso fue ayudar a que las gestiones y el trabajo de la Selección fuera equitativo con respecto a las demás.
Sin embargo, los viajes inmediatos y el impedimento a viajar con más tiempo ha desgastado a la plantilla iraní que considera un trajo injusto en la Copa Mundial.
En su debut, Irán empató 2-2 con Nueva Zelanda. Su próximo partido será ante Bélgica en donde buscará sumar unidades para intentar clasificarse a la ronda siguiente.
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