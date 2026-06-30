Inglaterra no quiere ser la próxima víctima de las sorpresas

Karla Villegas Gama

Inglaterra y RD Congo protagonizarán uno de los cruces más inesperados de los dieciseisavos de final. Los favoritos 'Tres Leones' enfrentarán a unos 'Leopardos' que llegaron a la fase de eliminación tras colarse entre los mejores terceros lugares.

Los 'Tres Leones' terminaron como líderes del Grupo L con dos victorias y un empate, un rendimiento que confirmó el potencial de una plantilla repleta de figuras.

Los 'Leopardos' avanzaron como uno de los mejores terceros lugares tras superar un Grupo K en el que compartieron sector con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

El gol que llevó a Harry Kane a la gloria

Sin embargo, esta Copa del Mundo ya dejó claro que los pronósticos pesan poco. Paraguay eliminó a Alemania y Marruecos dejó fuera a Países Bajos, dos resultados que sacudieron el torneo.

Por ello, Inglaterra no puede permitirse un exceso de confianza ante un rival que ha demostrado carácter y ambición en cada partido.

En el papel, Inglaterra tiene ventaja en prácticamente todas las líneas. Harry Kane lidera el ataque y ya suma tres goles en el torneo, mientras que Jude Bellingham aporta creatividad en el mediocampo y Declan Rice equilibra al equipo con su capacidad de recuperación.

Jude Bellingham derrumbó el muro de Panamá

Jordan Pickford solo recibió dos goles en la fase de grupos y respondió cuando fue exigido. Delante de él, Ezri Konsa, Nico O'Reilly y Marc Guéhi han ofrecido solidez.

En ataque, gran parte de las esperanzas de RD Congo pasan por Yoane Wissa. El delantero ha marcado dos de los cuatro goles del equipo en el torneo.

Aunque la fortaleza física de los 'Leopardos' les ha permitido competir en el uno contra uno, su punto débil sigue siendo la defensa. Han recibido cuatro goles, la tercera cifra más alta entre los equipos que avanzaron como mejores terceros lugares.

RD Congo celebró su primer triunfo en el Mundial y la clasificación

RD Congo buscará otra sorpresa mundialista, mientras que Inglaterra intentará evitar un tropiezo que sacudiría el torneo.

El ganador de este inédito enfrentamiento se medirá en octavos de final al vencedor del duelo entre México y Ecuador.