Inglaterra no quiere jugar el partido por el tercer lugar

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La larga espera de Inglaterra para ganar un Mundial o incluso llegar a una final va a continuar tras la derrota del miércoles ante Argentina, pero el seleccionador Thomas Tuchel prefiere verlo en términos futbolísticos y no como una maldición, tras un choque que describió como "dos partidos distintos".

Inglaterra no ha llegado a la final desde que se alzó con la Copa Mundial por única vez en 1966, y parecía que iba a quitarse ese lastre de encima hasta que Argentina marcó dos goles en los últimos minutos para imponerse 2-1 en la semifinal.

"Me encanta ver estas cosas desde el punto de vista futbolístico y no a través de maldiciones futbolísticas", dijo Tuchel a periodistas. "No creo mucho en eso de que sea algo propio de Inglaterra, ni en una maldición ni nada por el estilo, ni en que la historia se repita en estos momentos".

"Es simplemente que hay diferentes entrenadores, diferentes jugadores, diferentes situaciones y diferentes rivales. Así que, básicamente, creo en el fútbol en sí".

Inglaterra se adelantó en el minuto 55 gracias a un gol de Anthony Gordon, pero Argentina tomó entonces el control del partido y el equipo de Tuchel no supo resistir la presión ni encontrar la manera de recuperar la posesión.

"Creo que, en ese momento del partido, fue merecido que aprovecháramos nuestra oportunidad y nos pusiéramos 1-0", dijo Tuchel. "Por desgracia, y por extraño que parezca, eso marcó un cambio total en el rumbo del partido".

"Argentina jugó con más riesgo, con más ritmo, quizá con la sensación de que ya no tenía nada que perder, lo que les dio libertad y nos frenó a nosotros, porque, obviamente, de repente jugamos con la sensación de que teníamos mucho que perder".

"Creo que son dos partidos completamente diferentes. Uno hasta el gol y otro a partir del gol".

Tuchel recibió grandes elogios por haber llevado a Inglaterra hasta las instancias eliminatorias del torneo, tras superar duras batallas frente a la República Democrática del Congo, México y Noruega, pero ya está en el punto de mira por los cambios que realizó contra Argentina tras ponerse por delante en el marcador y plantar un equipo demasiado defensivo.

"Así es el fútbol. En cuanto pierdes, te critican", dijo el alemán.

"Así son las cosas. Te critican después. Nadie sabe qué habría pasado si hubieras tomado decisiones diferentes. Así que no tiene sentido entrar en eso y perder la cabeza. Soy responsable de ellas. Las tomé yo, así que asumo las críticas".

Inglaterra se lleva ahora el indeseado premio de consolación de un partido frente a Francia por el tercer puesto el sábado.

"Muchas grandes selecciones de fútbol quedan eliminadas antes de las semifinales, así que es un logro", dijo Tuchel. "Nadie quiere oír eso en este momento. Yo tampoco, porque nos exigimos lo máximo a nosotros mismos".

"Ninguno de estos jugadores, ninguno de los jugadores franceses, quiere disputar este partido. Quieren jugar la final. Lo hemos dado todo para llegar a la final. Todo el mundo juega para ganar el Mundial, pero es lo que hay".