Harry Kane reconoció a Raúl Jiménez y le deseó suerte a México

Enrique Gómez

Después de ocho años en la Premier League, claro que los ingleses reconocen la calidad de Raúl Jiménez, pero que un delantero de alta especialidad como Harry Kane destaque al mexicano tiene un gran valor.

El atacante de 32 años, autor de dos goles en el debut de Inglaterra en el Mundial 2026 contra Croacia (victoria 4-1) llenó de elogios al delantero que recién firmó su regreso al Wolverhampton (recién descendido a la Championship), luego de tres temporadas con el Fulham, donde cumplió y casi siempre fue titular.

“Es un gran delantero. Entiendo que tiene similitudes conmigo; ha hecho una gran carrera en la Premier, ha anotado goles, es inteligente, se vincula en el centro y en la banda”, comentó ‘Hurricane’ en conferencia de prensa, donde también deseó buena suerte al Tri, a menos que se enfrente con ‘La Rosa’.

QUE LE VAYA BIEN... PERO NO TAN BIEN 😅🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Harry kane habla sobre Raúl Jiménez, su paso en la #PremierLeague y su arranque en el #Mundial pic.twitter.com/HsHTUsNgOM — Claro Sports (@ClaroSports) June 17, 2026

“Él Puede jugar en el área, puede verse como ese 9 que busca las oportunidades. Tiene una definición de alto nivel, lo hará bien con México y espero les vaya bien, aunque espero que no tanto si nos enfrentamos”, agregó el actual jugador del Bayern Munich, autor de 61 goles en la temporada 2025/26.

¿Hay posibilidad de que México e Inglaterra se enfrenten más adelante? Si el Tri avanza como líder, podría tocarle la misma llave que al conjunti europeo, sin embargo, el cruce no se daría en 16vos de final, sino en octavos, por lo que antes, ambas selecciones deberán superar la ronda de grupos y la primera eliminatoria.

México ganó 2-0 a Sudáfrica en su primer enfrentamiento de la Copa del Mundo, donde justamente Jiménez pudo anotar su primer gol en Copas del Mundo, luego de tres participaciones en blanco.