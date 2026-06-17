Ghana acabó de último minuto con la ilusión de Panamá en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Ghana derrotó 1-0 a Panamá con un gol de Caleb Yirenkyi al 90+5 y apagó de golpe la ilusión del conjunto centroamericano que recibió un cruel castigo después de un partido que perdió, pero que también pudo ganar porque compitió de tú a tú, algo totalmente diferente de su aventura en 2018.

🏁 Full Time in Toronto. A winning start to our #FIFAWorldCup campaign! 💪🏾



🇬🇭 Ghana 1️⃣-0️⃣ Panama 🇵🇦



⚽️ Caleb Yirenkyi 90+5’ #BlackStars pic.twitter.com/biuX4l9LXG — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 18, 2026

El futbol no es de merecer y gana el que manda el balón a las redes, los panameños tenían un punto en la bolsa después de un partido bien trabajado, que defendió y controló ante rival con figuras de talla de mundial, atacó con cierto criterio, sin embargo, desaprovechó sus ocasiones de gol.

Panamá tuvo el partido en sus manos y llegó a la recta final con su primer punto en la historia de la Copa del Mundo en el bolsillo, pero en un detalle se le escapó y lo que apuntaba a ser alegría terminó con un sabor amargo por la caída de último minuto.

Caleb Yirenkyi anotó el gol del triunfo en tiempo añadido en una jugada a velocidad de Asante por la banda izquierda y le borró la sonrisa a los ‘Canaleros’ que suman cuatro derrotas en fila en la Copa del Mundo.