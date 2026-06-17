Oscar Sandoval
Ghana acabó de último minuto con la ilusión de Panamá en el Mundial 2026
Panamá se quedó segundos de sumar su primer punto en una Copa del Mundo
Ghana derrotó 1-0 a Panamá con un gol de Caleb Yirenkyi al 90+5 y apagó de golpe la ilusión del conjunto centroamericano que recibió un cruel castigo después de un partido que perdió, pero que también pudo ganar porque compitió de tú a tú, algo totalmente diferente de su aventura en 2018.
El futbol no es de merecer y gana el que manda el balón a las redes, los panameños tenían un punto en la bolsa después de un partido bien trabajado, que defendió y controló ante rival con figuras de talla de mundial, atacó con cierto criterio, sin embargo, desaprovechó sus ocasiones de gol.
Panamá tuvo el partido en sus manos y llegó a la recta final con su primer punto en la historia de la Copa del Mundo en el bolsillo, pero en un detalle se le escapó y lo que apuntaba a ser alegría terminó con un sabor amargo por la caída de último minuto.
Caleb Yirenkyi anotó el gol del triunfo en tiempo añadido en una jugada a velocidad de Asante por la banda izquierda y le borró la sonrisa a los ‘Canaleros’ que suman cuatro derrotas en fila en la Copa del Mundo.
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