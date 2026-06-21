Fue una victoria emocional: Julian Nagelsmann

EFE

El seleccionador Julian Nagelsmann celebró este sábado la clasificación de Alemania a los 16avos de final del Mundial 2026 tras el triunfo por 2-1 ante Costa de Marfil en Toronto y destacó el valor de una victoria "emocional" que, a su juicio, refuerza el papel de todo el equipo.

Alemania, que ganó con dos goles de Deniz Undav después de que Costa de Marfil se adelantara en el marcador, selló su pase a la siguiente ronda tras sumar su segunda victoria en el Grupo E, después del 7-1 inicial ante Curazao.

Alemania usó su 'toque clásico' y le remontó a Costa de Marfil El cuadro teutón clasificó a la segunda ronda de un Mundial después de 12 años

“Estoy muy feliz porque ganamos el partido. Al final lo ganamos merecidamente. Los chicos invirtieron mucho”, afirmó Nagelsmann en la rueda de prensa posterior al encuentro, en la que subrayó que todos los futbolistas que entraron desde el banquillo fueron importantes para sostener al equipo y cambiar el partido.

El técnico alemán admitió que su selección atravesó “cinco minutos muy débiles” y que Costa de Marfil obligó a Alemania a defender más de lo previsto, pero destacó la reacción de sus jugadores tras el descanso. “Cada jugador hizo su trabajo y eso es exactamente lo que esperábamos”, señaló.

La gran figura de la noche fue Undav, que volvió a salir como suplente y decidió el encuentro. Nagelsmann no cerró la puerta a darle la titularidad, aunque defendió el impacto que está teniendo como revulsivo. “¿Por qué debería arruinar su dinámica? Entró dos veces y marcó goles”, dijo el seleccionador, que reconoció que “quizá pueda empezar la próxima vez”.

Para Nagelsmann, el valor del triunfo va más allá de los tres puntos. El técnico sostuvo que este tipo de victorias apretadas tienen un efecto especial dentro del vestuario porque hacen sentir útiles a todos los futbolistas. “Cuando diferentes jugadores deciden un partido, los que no están jugando se dan cuenta de que quizá ellos también tendrán un momento para decidir un encuentro”, explicó.

Deniz Undav y el doblete que le devolvió la mística a Alemania

El seleccionador también se refirió a la lesión de Nico Schlotterbeck, sustituido durante el partido. “Probablemente tiene una lesión muscular, pero tenemos que esperar a lo que muestren las imágenes”, indicó Nagelsmann, y valoró la entrada de Antonio Rüdiger, de quien dijo que jugó “muy concentrado” en un contexto difícil.

Alemania afrontará ahora el último partido del Grupo E ante Ecuador, el 25 de junio, con la intención de mantener su ritmo competitivo antes de los dieciseisavos. Nagelsmann insistió en que su equipo no debe cambiar demasiado y que el foco sigue siendo “el siguiente paso”.