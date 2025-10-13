Francia sufre un fuerte susto en su empate ante Islandia

Héctor Cantú

La Selección de Francia ha recibido un susto en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 luego de empatar por 2-2 ante un combativo Islandia que se niega a quedarse fuera de la justa internacional.

El equipo de Didier Deschamps tuvo que recomponerse sobre el terreno de juego para salvar el resultado luego de un gol sorpresivo que los llevó a perder la primera mitad.

Victor Pálsson fue el encargado de desatar la locura en las gradas de Laugardalsvöllur con una anotación que adelanto a los locales y que, por momentos, hizo soñar con una victoria que antes del silbatazo, parecía imposible.

Pero este equipo francés está plagado de jugadores de altísima calidad que logra salvar partidos en un lapso muy corto.

En la segunda mitad los galos respondieron y en cinco minutos no solo consiguieron el empate momentáneo sino que lograron darle la vuelta al tanteador.

Primero, fue Christopher Nkuku y después, Jean-Philippe Mateta quien envió la pelota alas redes con un remate dentro del área.

Con la victoria en la bolsa, Francia bajó las revoluciones, un ritmo que fue bien aprovechado por Islandia para empujar y lograr un contragolpe efectivo.

Escocia y Francia mandan en su grupo en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa

A 20 minutos del final, Kristian Hlynsson mandó guardar el balón con una definición perfecta lueg de quedar mano a mano.

Aunque el resultado deja a Islandia con un mal sabor de boca al considerar que tuvieron los tres puntos en la bolsa, el empate les permite mantener las ilusiones de lograr un resultado positivo en la última jornada del año para recuperar la segunda posición de su sector.