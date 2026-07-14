Francia prepara dos cambios para enfrentar a España

Héctor Cantú

La ‘hora 0’ ha llegado para la Selección Francesa que se medirá a su similar de España en el primer partido de semifinales del Mundial 2026.

Francia tiene espinas enterradas que siguen doliendo, pues en las últimas dos semifinales, la Furia Roja los dejó fuera de torneos internacionales en la misma instancia.

Por ello, Didider Deschamps quien estuvo en aquellos partidos de la Eurocopa y la Nations League, prepara dos cambios importantes en su XI inicial.

La prensa francesa, adelanta que el primer movimiento será la entrada de Aureliéné Tchouameni por el jugador de la Roma Manu Koné. La decisión podría deberse de los conocimientos del jugador del Real Madrid sobre varios futbolistas de España que juegan en La Liga, especialmente en el Barcelona.

El otro movimiento se daría en la delantera. Deschamps apostaría por la facilidad de llegar a línea de fondo de Bradley Barcola por encima del gran futbol de Désire Doué para este encuentro.

Deschamps entiende que España tiene problemas en la parte de atrás con la velocidad de los oponentes, por lo que apostaría por estas dos cartas.