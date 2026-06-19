Estoy en el mejor momento de mi carrera: Ismael Saibari

EFE

El atacante de la selección de Marruecos Ismael Saibari aseguró este viernes que atraviesa "el mejor momento" de su carrera después de marcar los dos goles de su equipo en el Mundial, que han valido cuatro puntos y la muy posible clasificación para dieciseisavos del torneo.

"Es el mejor momento de mi carrera. Es todo un sueño jugar la Copa del Mundo", expresó en zona mixta el atacante marroquí, nacido en Terrassa (Barcelona), tras la victoria de Marruecos por 1-0 sobre Escocia con un gol decisivo suyo.

Marruecos resiste y derrota a Escocia con un gol relámpago Ismael Saibari anotó a los 70 segundos para darle el liderato provisional a su selección.

"Podemos llegar bastante lejos, pero nos lo tomamos partido a partido", agregó el mejor jugador del año en la Eredivisie neerlandesa y una de las sensaciones de lo que llevamos del torneo y MVP del partido contra Escocia.

Sobre si Saibari puede ser una de las revelaciones del Mundial, el '11' marroquí dijo que esas valoraciones son "para el público".

Tanto Marruecos como Escocia cerrarán su participación en el grupo C el 24 de junio en horario unificado. El combinado norafricano jugará contra Haití en Atlanta y la selección escocesa lo hará ante Brasil en Miami.