Hiram Marín
Estos jugadores tienen una deuda con el Mundial
Ya llevan varias oportunidades pero aún no logran consagrarse en la máxima cita
El Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá reunirá a varias de las máximas figuras del futbol internacional, pero no todas llegarán con la sensación de misión cumplida.
Algunos buscan un título que s deben algo a la máxima justa futbolistica
Kylian Mbappé
Pese a haber sido campeón en Rusia 2018 y protagonista de una de las finales más espectaculares de la historia en Catar 2022, Mbappé aún persigue la posibilidad de liderar por completo a Francia hacia otro título. Su talento ya es indiscutible, pero la ambición del delantero apunta a seguir ampliando su legado en la máxima competición.
Erling Haaland
El goleador noruego ha conquistado escenarios importantes con sus clubes, aunque todavía no ha tenido la oportunidad de mostrarse en una Copa del Mundo.Haaland lleg como una de las grandes atracciones del torneo y con la responsabilidad de responder a las enormes expectativas.
Vinícius Jr.
Convertido en referente del futbol mundial, Vinícius aún busca trasladar ese impacto a la selección brasileña en un Mundial. Su participación en Catar dejó destellos de calidad, pero lejos del protagonismo que se esperaba. En Norteamérica tendrá la oportunidad de convertirse en el nuevo rostro de la 'Canarinha'.
Harry Kane
Los goles nunca han sido problema para Harry Kane, pero la historia suele recordar a los grandes delanteros por lo que hacen en los momentos decisivos. Inglaterra ha estado cerca en los últimos años y su capitán sabe que una actuación estelar en 2026 podría cambiar la percepción de toda su carrera internacional.
Kevin De Bruyne
La generación dorada belga acumuló talento, elogios y expectativas, pero no logró conquistar un gran torneo. De Bruyne, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de su país, podría afrontar su último Mundial con el objetivo de despedirse dejando una huella más profunda.
Mohamed Salah
Salah es una leyenda del futbol africano, aunque el Mundial sigue siendo una cuenta pendiente. Su única participación fue en Rusia 2018, marcada por problemas físicos. El atacante tendrá una nueva oportunidad para mostrar su nivel en la mayor vitrina del deporte.
Jude Bellingham
En Catar era apenas una joven promesa; en 2026 llegará como una de las figuras más importantes del planeta. Su crecimiento ha sido vertiginoso y las expectativas también. Inglaterra espera que el mediocampista sea uno de los líderes de una generación que sueña con romper décadas de espera.
Cristiano Ronaldo
Pocos jugadores han acumulado tantos logros como Cristiano Ronaldo, pero la Copa del Mundo sigue siendo el gran trofeo que falta en su colección. 'CR7' afrontará una última oportunidad para perseguir el sueño que ha acompañado toda su carrera profesional.
Heung-min Son
El capitán sudcoreano se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas asiáticos de todos los tiempos. Sin embargo, aún busca una actuación mundialista capaz de colocarlo entre los grandes protagonistas del torneo. Su experiencia será clave para las aspiraciones de Corea del Sur.
Lautaro Martínez
Aunque ya es campeón del mundo, Lautaro no pudo disfrutar plenamente de Catar 2022 debido a problemas físicos que limitaron su rendimiento. Cuatro años después podría llegar como una de las principales referencias ofensivas de Argentina y con la posibilidad de protagonizar su propio capítulo en la historia de los Mundiales.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT