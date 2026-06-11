Estos jugadores tienen una deuda con el Mundial

Hiram Marín

El Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá reunirá a varias de las máximas figuras del futbol internacional, pero no todas llegarán con la sensación de misión cumplida.

Algunos buscan un título que s deben algo a la máxima justa futbolistica

Kylian Mbappé

El delantero francés aún tiene mucho para dar en los mundiales Copyright: USA Today

Pese a haber sido campeón en Rusia 2018 y protagonista de una de las finales más espectaculares de la historia en Catar 2022, Mbappé aún persigue la posibilidad de liderar por completo a Francia hacia otro título. Su talento ya es indiscutible, pero la ambición del delantero apunta a seguir ampliando su legado en la máxima competición.

Erling Haaland

Haaland no ha podido mostrarse al cien por ciento con su Selección Copyright: Reuters

El goleador noruego ha conquistado escenarios importantes con sus clubes, aunque todavía no ha tenido la oportunidad de mostrarse en una Copa del Mundo.Haaland lleg como una de las grandes atracciones del torneo y con la responsabilidad de responder a las enormes expectativas.

Vinícius Jr.

El delantero del Real Madrid tiene el compromiso de ser el rostro de Brasil Copyright: Reuters



Convertido en referente del futbol mundial, Vinícius aún busca trasladar ese impacto a la selección brasileña en un Mundial. Su participación en Catar dejó destellos de calidad, pero lejos del protagonismo que se esperaba. En Norteamérica tendrá la oportunidad de convertirse en el nuevo rostro de la 'Canarinha'.

Harry Kane

Kane ya venció su 'maldición' sin campeonatos a nivel clubes y quiere hacerlo con su Selección Copyright: Reuters



Los goles nunca han sido problema para Harry Kane, pero la historia suele recordar a los grandes delanteros por lo que hacen en los momentos decisivos. Inglaterra ha estado cerca en los últimos años y su capitán sabe que una actuación estelar en 2026 podría cambiar la percepción de toda su carrera internacional.

Kevin De Bruyne

De Bruyne y Bélgica han quedado a deber mucho en los Mundiales Copyright: Reuters



La generación dorada belga acumuló talento, elogios y expectativas, pero no logró conquistar un gran torneo. De Bruyne, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de su país, podría afrontar su último Mundial con el objetivo de despedirse dejando una huella más profunda.

Mohamed Salah

Salah es la figura de los 'Faraones' Copyright: Reuters

Salah es una leyenda del futbol africano, aunque el Mundial sigue siendo una cuenta pendiente. Su única participación fue en Rusia 2018, marcada por problemas físicos. El atacante tendrá una nueva oportunidad para mostrar su nivel en la mayor vitrina del deporte.

Jude Bellingham

Ya es momento de que Bellingham brille con los 'Three Lions' Copyright: Reuters



En Catar era apenas una joven promesa; en 2026 llegará como una de las figuras más importantes del planeta. Su crecimiento ha sido vertiginoso y las expectativas también. Inglaterra espera que el mediocampista sea uno de los líderes de una generación que sueña con romper décadas de espera.

Cristiano Ronaldo

Esta es la última oportunidad para 'CR7' de coronarse campeón del mundo Copyright: Reuters



Pocos jugadores han acumulado tantos logros como Cristiano Ronaldo, pero la Copa del Mundo sigue siendo el gran trofeo que falta en su colección. 'CR7' afrontará una última oportunidad para perseguir el sueño que ha acompañado toda su carrera profesional.

Heung-min Son

La máxima figura del futbol coreano vivirá su 'Last Dance' Copyright: Reuters



El capitán sudcoreano se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas asiáticos de todos los tiempos. Sin embargo, aún busca una actuación mundialista capaz de colocarlo entre los grandes protagonistas del torneo. Su experiencia será clave para las aspiraciones de Corea del Sur.

Lautaro Martínez

Las lesiones no le han permitido destacar a Lautaro Martínez en los mundiales Copyright: Reuters



Aunque ya es campeón del mundo, Lautaro no pudo disfrutar plenamente de Catar 2022 debido a problemas físicos que limitaron su rendimiento. Cuatro años después podría llegar como una de las principales referencias ofensivas de Argentina y con la posibilidad de protagonizar su propio capítulo en la historia de los Mundiales.