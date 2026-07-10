Estamos felices, pero queremos más: Luis de la Fuente

EFE

Luis de la Fuente, seleccionador español, se mostró “feliz” de lograr la clasificación para semifinales, pero reconoció que “quieren más” en un partido ante Francia el próximo martes para el que recordó que España ha sido “la única capaz de ganar a los galos en los dos últimos torneos.



“Estamos felices de llegar hasta aquí, pero queremos más”, aseguró en una rueda de prensa en la que habló ya del rival de semifinales, Francia. Mikel Merino le dio a España el pase a semifinales El mediocampista fue clave para romper la sequía de 16 años.

“También se hablaba así -de una final anticipada- del partido contra Portugal. Son dos de las selecciones que, a priori, pensábamos que podíamos llegar a la final. Somos conscientes del gran potencial que tenemos enfrente y conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos torneos hemos sido nosotros. Nos exigirá estar en la mejor versión y vamos a dejarnos todo”, señaló.



“Francia llega en gran momento y lo afrontamos sintiéndonos capaces de ganar a cualquier equipo. Nos enfrentamos a una gran selección, y nosotros también lo somos”, completó.

Mikel Merino vuelve a salvar a España el Mundial

Una clasificación a semifinales ante Bélgica gracias a un gol de Mikel Merino, como frente a Portugal, en los últimos minutos.



“Miro hacia atrás, veo a Mikel Merino y digo: ‘estoy tranquilísimo. Mikel Merino es un futbolista completísimo. Muy versátil. Ha jugado de ‘6’, de ‘8’, de ‘10’ y de ‘9’. Y lo hace todo bien. Tiene esa virtud. Tiene un conocimiento del juego excepcional y una actitud ante la vida y el fútbol de compromiso, solidaridad y generosidad”, declaró.



“Hemos pensado incluso en sacarle de delantero centro. Pero hemos visto que el partido podía ser de otra manera y ha salido bien”, completó.

