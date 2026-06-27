Estados Unidos le negó la visa al aficionado más famoso de RD Congo

Reuters

Michel Kuka Mboladinga, el famoso aficionado de la República Democrática del Congo, se perderá el decisivo partido del Mundial contra Uzbekistán de este sábado porque no le concedieron la visa para ingresar a Estados Unidos.

Mboladinga saltó a la fama en la fase final de la Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos a principios de año. Destacaba entre la afición por permanecer inmóvil durante todos los partidos de la RDC, en homenaje al primer ministro de su país Patrice Lumumba, una figura venerada en la nación tras haber sido ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1961.

Lumumba Mea in the stands at the World Cup. Beautiful to see. 👏🏿🇨🇩 pic.twitter.com/IiEz2cHVYc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Mboladinga tiene un parecido notable con Lumumba y suele llevar vistosos trajes con los colores de su país.

Sin embargo, tras animar a los congoleños en su último partido en México, no estará en Atlanta para el encuentro que deben ganar si quieren pasar a la fase de los 32 mejores.

La embajadora de la RDC en Washington, Kapinga Yvette Ngandu, dijo a Reuters que espera que le concedan una visa si la selección pasa a la fase eliminatoria del Mundial.

"Espero que aporte su particular forma de animar al equipo", dijo el sábado.