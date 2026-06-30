"Esta despedida es muy dolorosa": Marcelo Bielsa al anuciar su adiós

Reuters

El DT argentino Marcelo Bielsa reconoció el martes "planteos" de los futbolistas y se despidió con "dolor" de la selección de Uruguay tras la decepcionante eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Bielsa, que asumió en 2023 y mantuvo una turbulenta relación con el plantel, dijo en una rueda de prensa en Montevideo que aceptó pedidos de los jugadores para modificar la forma de los entrenamientos y acortar la duración de sus charlas.

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"Los jugadores me plantearon la idea de que no entrenaran separados en dos grupos (...) Querían sentirse cerca y si tenían esa necesidad, tenía que aceptar ese pedido de buena gana por el argumento que me dieron", dijo el argentino.

"Un pedido vinculado a la reducción de las charlas, también tengo formas de explicar porque siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas, ellos entendieron que preferían que el tiempo se redujera y también accedí a eso", añadió.

Bielsa consideró que hizo esas "concesiones" porque hubiera sido "peor" no haber aceptado. "Si alguien prefiere la convivencia antes que la calidad, hay que aceptar el pedido. Si los mensajes saturan, en vez de servir, obstaculizan. No he sido caprichoso".

Por su parte, el entrenador negó que el plantel haya pedido "cambiar la estrategia" para el último partido ante España y que el equipo jugó "de acuerdo a sus ideas que siempre fueron las mismas".

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"Doy esta explicación porque sino parece que los jugadores no jugaron mejor porque estaban enojados conmigo", agregó el estratega.

La salida de Bielsa se da después de que la "celeste" quedara eliminada en la fase de grupos del Mundial tras caer con España e igualar ante los modestos seleccionados de Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo cual no logró avanzar a los dieciseisavos de final.

"Respecto de mi responsabilidad, es muy clara, yo no puedo justificar la posición que obtuvimos. Sintéticamente, la gestión de los recursos que contaba no fue suficiente", dijo Bielsa.

"Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice cuando arrancó", añadió.

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Bielsa, que evitó responder si el duro golpe con Uruguay fue peor que el que recibió con Argentina en 2002, destacó el rendimiento de su equipo a través de distintas estadísticas, aunque reconoció la "frustración muy grande por la posición final".

"El que escucha esto, los hinchas, dicen: 'Seguí hablando que todo lo que decís no sirve para nada, porque lo que deberías haber hecho no lo conseguiste'. Esta tristeza actual de todos los futboleros es el peso que me toca asumir a mí", remarcó.