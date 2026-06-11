España sigue atascada en octavos de final

Héctor Cantú

La Selección de España llega a la Copa del Mundo 2026 con las ilusiones intactas y la etiqueta de favorito para conquistar su segundo título mundial.

Sin embargo, hay una espina que sigue clavada en el equipo ibérico que suma dos ediciones consecutivas quedando en la orilla en la fase de octavos de final.

Incluso, algunos miembros de la actual plantilla comandada por Luis de la Fuente, también cargan con el recuerdo de la dolorosa eliminación de cuatro años atrás cuando el equipo quedó fuera en tanda de penales a manos de Portugal.

Desde que España levantó el título en Sudáfrica 2010, los resultados no han sido consistentes. Vino el Mundial de Brasil 2014, donde sorpresivamente quedó eliminado en la primera fase.

Después, dos ediciones consecutivas en octavos de final para completar las cuatro ocasiones que La Roja se ha ido en esta etapa del torneo.

Ahora, La Roja aterriza en la Copa Mundial 2026 impulsada por el título de la Eurocopa conquistado hace dos años y respaldada por una generación de futbolistas que ilusiona al mundo entero. El objetivo es claro: volver a lo más alto y conquistar la segunda estrella de su historia.