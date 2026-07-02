España está para jugar contra cualquiera: Mikel Oyarzabal

EFE

Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, expresó este jueves, tras vencer por 3-0 a Austria, que irán "a por ello" sea cual sea su rival en octavos de final, Portugal o Croacia, después de un “muy buen partido” del equipo.

Fue su segundo doblete goleador en este Mundial. “Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y felices, a descansar y a por lo siguiente”, expuso en declaraciones a pie de campo al término del encuentro.

Mikel Oyarzabal, el inesperado goleador de España

“Un partido complicado, que sabíamos que iba a ser difícil, ellos eran una selección física que nos iban a poner las cosas difíciles y hemos tenido muy buen día y muy buen partido. Felices”, continuó el atacante, que consideró que su equipo ha hecho otros encuentros buenos “también” y, “sobre todo, momentos de partidos”.

Su rival en octavos será Croacia o Portugal. “Me da igual. Tengo un amigo y compañero de equipo en cada uno de ellos. El que venga, iremos a por ello”, afirmó.