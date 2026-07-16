El vestidor de Francia 'se rompió' al medio tiempo

Héctor Cantú

La Selección de Francia vivió momentos de tensión durante el medio tiempo del partido de semifinales de la Copa del Mundo ante España.

Así lo ha revelado la prensa gala, la cual refiere que hubo un rompimiento fuerte debido a los reclamos que Ousmane Dembélé hizo hacia sus compañeros por la falta de intensidad a la hora de presionar la salida del equipo rojo.

El diario L’Equipe desvela que el Balón de Oro habló fuerte intentando motivar a sus compañeros, sin embargo, el efecto fue totalmente opuesto. Muchos de ellos se molestaron por el tono y porque entendieron que Ousmane solamente había explotado porque se encontraba perdido sobre el terreno de juego.

Francia no tuvo capacidad de reacción en la segunda mitad y Ousmane Dembélé tuvo poca efectividad sobre el terreno de juego, al punto de verse desesperado en la cancha.

Golazo de Pedro Porro y Francia está hundida

El mismo diario hizo eco de las declaraciones de Kylian Mbappé quien cuestionó severamente la falta de comunicación y la falta de acción sobre el plan trazado para detener a España.

Ahora, Francia jugará el partido por el tercer lugar ante Inglaterra, un partido que muchos consideran innecesario entre las dos selecciones que no lograron llegar a la final.