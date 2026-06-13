Publicación: domingo 14 de junio de 2026

EFE

El pasto y el empate contra Marruecos molestaron a Vinícius

Brasil no inició de la mejor manera el Mundial y "debe mejorar"

El extremo Vinícius Junior, autor del gol del empate de Brasil en el debut en el Mundial 2026 contra Marruecos, se quejó de que el césped del New York Stadium se secó "muy rápido" y perjudicó el juego de su equipo.

"Por causa del calor, el césped acaba secándose muy rápido y el juego se traba mucho, no conseguimos tener ritmo de juego y eso nos dificulta porque queremos jugar y mover la pelota de un lado para otro", declaró el atacante del Real Madrid en zona mixta.

"Vamos a tener que adaptarnos porque va a ser así toda la competición. Todo el mundo va a tener el mismo campo para jugar", se resignó.

Los últimos herederos de la camiseta 10 de Brasil en Mundiales

Rivaldo, Francia 1998 → 3 goles
Rivaldo, Corea-Japón 2002 → 5 goles
Ronaldinho, Alemania 2006 → 1 gol
Kaká, Sudáfrica 2010 → 0 goles
Neymar, Brasil 2014 → 4 goles
Neymar , Rusia2018 → 2 goles
Neymar , Catar 2022 → 2 goles
Neymar , Mundial 2026 → Aún no juega

Vini también achacó el empate frente al combinado africano a la propia "presión del debut" y al gol inicial de Marruecos, que trastocó todos sus planes.

Asimismo, confesó que, pese al gran gol que transformó al filo del descanso por medio de un fuerte disparo al palo largo de Bono, no estuvo en su mejor nivel.

"Creo que puedo mejorar y ayudar más a Brasil en ataque. Conseguí ayudar en defensa, donde todo el mundo hizo un trabajo impecable. Tenemos que mejorar y evolucionar. Vamos a necesitar jugar mejor", advirtió.

No obstante, también señaló como un punto positivo la capacidad de reacción de la Canarinha, que igualó el tanto de Saibara apenas once minutos después.

El histórico minuto 65 en que Marruecos alineó 11 nacidos fuera del país

Portero: Yassine Bounou, Montreal, Canadá
Defensa: Noussair Mazraoui, Leiderdorp, Países Bajos
Defensa: Issa Diop, Toulouse, Francia
Defensa: Chadi Riad, Palma, España
Defensa: Achraf Hakimi, Madrid, España
Medio: Neil El Aynaoui, Nancy, Francia
Medio: Ayyoub Bouaddi, Senlis, Francia
Medio: Chemsdine Talbi, Sambreville, Bélgica
Medio: Bilal El Khannouss, Molenbeek, Bélgica
Medio: Samir El Mourabet, Strasbourg, Francia
Delantero: Ismael Saibari, Terrassa, España

"Después controlamos más el partido. El míster cambió de lado a Raphinha, abrimos el campo y conseguimos adaptarnos mejor. Esto es una Copa del Mundo, no hay partido fácil", insistió.

Sobre la reacción de Raphinha, extremo del FC Barcelona, con el pitido final, momento en el que se derrumbó sobre el césped, Vini cree que fue una mezcla de cansancio y rabia.

"No estamos felices con el resultado", aseveró.

En la segunda jornada, el próximo día 19, Brasil se enfrentará a Haití, en Filadelfia, mientras que Marruecos tendrá una prueba de fuego más ante Escocia, en Boston.

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