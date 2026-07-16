El partido que nadie quiere jugar será 'el último baile' de Didier Deschamps

Héctor Cantú

Francia e Inglaterra tendrán que recuperarse de sus duras caídas en las semifinales del Mundial de cara al partido por el tercer puesto del sábado, en el que Didier Deschamps dirigirá a los Bleus por última vez y Kylian Mbappé buscará hacer historia a nivel individual, en un encuentro en el que es probable que haya cambios radicales en ambas alineaciones.

Las esperanzas de Francia de alcanzar su tercera final consecutiva del Mundial se vieron truncadas de forma contundente por España en la derrota por 2-0 del martes, mientras que Inglaterra sufrió su propia decepción un día después al caer por 2-1 ante Argentina.

El partido de Miami bajará el telón del reinado de 14 años de Deschamps, durante el cual llevó a Francia al título del Mundial de 2018, a la final del Mundial cuatro años después y a tres semifinales consecutivas del Mundial.

Aunque el técnico de 57 años esperaba dejar el cargo con un segundo título bajo el brazo, el sábado será la última oportunidad de sus jugadores para despedir al hombre que consolidó a Francia como una de las potencias más constantes del fútbol internacional durante la última década.

Sin embargo, con ambos equipos agotados física y emocionalmente tras sus largo recorrido en este torneo ampliado a 48 selecciones, el tradicional partido por la medalla de bronce puede parecer una tarea indeseada para unos jugadores que llegaron a Norteamérica soñando con levantar el trofeo.

"Ninguno de estos jugadores, ninguno de los jugadores franceses quiere disputar este partido. Quieren jugar la final. Lo hemos dado todo para llegar a la final", dijo el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel.

Se espera que Francia introduzca importantes cambios en su alineación titular, dando oportunidades a jugadores que han tenido menos minutos durante el torneo, mientras que Tuchel podría adoptar un enfoque similar tras la agotadora campaña de su equipo.

Sin embargo, podría haber una razón de peso para que el capitán de Francia, Mbappé, sea titular. El jugador de 27 años ha marcado ocho goles en este Mundial y 20 en total en las Copas del Mundo, lo que le mantiene en la lucha por la Bota de Oro y a un paso del récord histórico de goles del torneo.

Dada la escasa presión colectiva que conlleva el partido por el tercer puesto, este encuentro podría ofrecer a Mbappé una última oportunidad de convertir el decepcionante final de la campaña de Francia en otro hito en una carrera ya marcada por el Mundial.

Inglaterra tendrá que superar su propia decepción tras quedarse a las puertas de la final del domingo, y Tuchel también podría aprovechar el partido para dar minutos a miembros de su plantilla que han pasado gran parte del torneo en el banquillo.

Puede que haya menos en juego de lo que ambos equipos hubieran deseado, pero para los jugadores menos habituales será una oportunidad de causar una última buena impresión, mientras que para Mbappé y Deschamps sigue habiendo algo más tangible en juego: la historia para uno y una despedida victoriosa para el otro.