El Mundial de Lamine Yamal ya eclipsó su brillante Eurocopa

Héctor Cantú

Lamine Yamal tiene frente a sí la posibilidad de volver a brillar con la selección española ante Francia, equipo al que le marcó en la pasada final de la Euro que terminó conquistando la Furia Roja.

Dos años atrás, el jugador del Barcelona se convirtió en la sensación y en el bastión del equipo ibérico y aunque en este Mundial ha sido severamente criticado, los números revelan que ha tenido un desempeño sobresaliente en los 6 partidos que ha jugado hasta el momento.

Lamine, a falta de un partido por disputar y una posible final en el horizonte, ya suma más pases que los logrados en la Eurocopa con un total de 207. Su participación en la distribución del juego para su selección aumentó, en dos años, un 8.4 por ciento.

A la ofensiva, el jugador del Barcelona también incrementó sus cifras en tiros al arco. Hasta ahora lleva 10, tres más que los que consiguió en 7 partidos disputados en la Eurocopa.

Los dribles efectivos también siguen estando por encima de lo logrado en 2025. Ahora acumula 61 por los 50 que logró en el torneo de la UEFA.

Lamine ya convirtió gol ante Arabia Saudita y buscará ser mucho más determinante en el duelo ante los galos que parten como favoritos para llegar a una final más en su historial de Copas del Mundo.

Mucho más maduro y convencido del peso que tiene en el equipo comandado por Luis de la Fuente, Lamine Yamal buscará consagrarse ante Francia y regresar a España a una final de Mundial, instancia que no juegan desde el 2010, cuando tocaron la gloria máxima.