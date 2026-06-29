Publicación: lunes 29 de junio de 2026

Reuters

El Mundial cobra factura: dimite el presidente de la Federación Saudita

Yasser Al-Misehal asumió el fracaso de los 'Halcones Verdes' y presentó su renuncia.

El presidente de la Federación Saudita de Futbol, Yasser Al-Misehal, dimitió de su cargo el domingo a raíz de la temprana eliminación de la selección en el Mundial.

Los ‘Halcones Verdes’ terminaron últimos del Grupo H con dos puntos y quedaron eliminados tras empatar con Uruguay y Cabo Verde, y perder contra España.

"El hecho de que la selección no se haya clasificado para la siguiente ronda del Mundial es un resultado que no está a la altura de todas nuestras ambiciones", escribió Al-Misehal en las redes sociales. "Asumo toda la responsabilidad por ello y pido disculpas a todos los que esperaban ver a nuestro equipo en una mejor posición".

Arabia Saudita se anota en la lista de sorpresas con este gol a Uruguay

Abdulelah Al-Amri sorprendió a Uruguay con este gol luego de que Muslera dejara 'muerta' la pelota frente a su arco.
Abdulelah Al-Amri sorprendió a Uruguay con este gol luego de que Muslera dejara 'muerta' la pelota frente a su arco.
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Abdulelah Al-Amri sorprendió a Uruguay con este gol luego de que Muslera dejara 'muerta' la pelota frente a su arco.
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Abdulelah Al-Amri sorprendió a Uruguay con este gol luego de que Muslera dejara 'muerta' la pelota frente a su arco.
Abdulelah Al-Amri sorprendió a Uruguay con este gol luego de que Muslera dejara 'muerta' la pelota frente a su arco.
Abdulelah Al-Amri sorprendió a Uruguay con este gol luego de que Muslera dejara 'muerta' la pelota frente a su arco.
"Basándome en mi convicción de que la responsabilidad exige dar oportunidad a una nueva etapa, he decidido no continuar hasta el final del mandato actual".

Al-Misehal llevaba siete años en el cargo y participó activamente en la exitosa candidatura de Arabia Saudita para conseguir la organización del Mundial 2034.

Los ‘Verdes’ participaban en su tercer Mundial consecutivo y el séptimo en total, pero sus preparativos se vieron afectados por la decisión de sustituir a Hervé Renard por Georgios Donis menos de dos meses antes del inicio del torneo.

La floja campaña se dio después de que el gobierno invirtió enormes sumas en el futbol durante los últimos años, con clubes que han fichado a jugadores de gran renombre, como Cristiano Ronaldo y Neymar Jr., en un esfuerzo por elevar el nivel de la liga local.

Estos son los estadios futuristas para el Mundial 2034 en Arabia Saudita

Estadio ROSHN (Riad) con capacidad para 46.000 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los dieciseisavos de final. Su construcción todavía no ha empezado.
Estadio Aramco (Al Khobar) con capacidad para 46.096 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los octavos de final. Su construcción ya ha empezado.
Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah (Yeda) con capacidad para 58.432 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los cuartos de final. Está en proceso de remodelación.
Estadio NEOM (NEOM) con capacidad para 46.010 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los cuartos de final. Su construcción todavía no ha empezado.
Estadio Internacional Rey Salman (Riad) con capacidad para 92.760 espectadores. Albergará el partido inaugural y la final. Su construcción todavía no ha empezado.
Estadio Jeddah Central Development (Yeda) con capacidad para 45.794 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los dieciseisavos de final. Su construcción ya ha empezado.
Estadio Aramco (Al Khobar) con capacidad para 46.096 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los octavos de final. Su construcción ya ha empezado.
Estadio Internacional Rey Salman (Riad) con capacidad para 92.760 espectadores. Albergará el partido inaugural y la final. Su construcción todavía no ha empezado.
Estadio Universitario Rey Khalid (Abha) con capacidad para 45.428 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los octavos de final. Está en proceso de remodelación.
Estadio Aramco (Al Khobar) con capacidad para 46.096 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los octavos de final. Su construcción ya ha empezado.
Estadio Universitario Rey Khalid (Abha) con capacidad para 45.428 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los octavos de final. Está en proceso de remodelación.
Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah (Yeda) con capacidad para 58.432 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los cuartos de final. Está en proceso de remodelación.
Estadio Universitario Rey Khalid (Abha) con capacidad para 45.428 espectadores. Podrá albergar como máxima categoría los octavos de final. Está en proceso de remodelación.

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