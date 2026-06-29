El Mundial cobra factura: dimite el presidente de la Federación Saudita

Reuters

El presidente de la Federación Saudita de Futbol, Yasser Al-Misehal, dimitió de su cargo el domingo a raíz de la temprana eliminación de la selección en el Mundial.

Los ‘Halcones Verdes’ terminaron últimos del Grupo H con dos puntos y quedaron eliminados tras empatar con Uruguay y Cabo Verde, y perder contra España.

"El hecho de que la selección no se haya clasificado para la siguiente ronda del Mundial es un resultado que no está a la altura de todas nuestras ambiciones", escribió Al-Misehal en las redes sociales. "Asumo toda la responsabilidad por ello y pido disculpas a todos los que esperaban ver a nuestro equipo en una mejor posición".

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"Basándome en mi convicción de que la responsabilidad exige dar oportunidad a una nueva etapa, he decidido no continuar hasta el final del mandato actual".

Al-Misehal llevaba siete años en el cargo y participó activamente en la exitosa candidatura de Arabia Saudita para conseguir la organización del Mundial 2034.

Los ‘Verdes’ participaban en su tercer Mundial consecutivo y el séptimo en total, pero sus preparativos se vieron afectados por la decisión de sustituir a Hervé Renard por Georgios Donis menos de dos meses antes del inicio del torneo.

La floja campaña se dio después de que el gobierno invirtió enormes sumas en el futbol durante los últimos años, con clubes que han fichado a jugadores de gran renombre, como Cristiano Ronaldo y Neymar Jr., en un esfuerzo por elevar el nivel de la liga local.