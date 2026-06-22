El Mundial 2026 terminó antes de tiempo para Nico Schlotterbeck

Redacción FOX Deportes

Nico Schlotterbeck se perderá lo que resta del Mundial 2026 y estará de baja varios meses tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo en la victoria 2-1 de Alemania ante Costa de Marfil, en el Grupo E.

El central, habitual titular en el esquema de Julian Nagelsmann, se lastimó en los primeros minutos del encuentro y fue sustituido al descanso por Antonio Rüdiger. Una resonancia magnética confirmó la rotura de un ligamento en el tobillo izquierdo.

"Schlotterbeck sufrió una lesión en el ligamento colateral medial del tobillo izquierdo (...) y estará de baja varios meses. El defensa del Borussia Dortmund, permanecerá, por el momento, con la selección en Estados Unidos", indicó el equipo en un comunicado.

El seleccionador Julian Nagelsmann no puede convocar a ningún jugador para sustituirlo, ya que el torneo ya está en marcha.

"Echaremos mucho de menos a Schlotti en el campo como defensa excepcional, sobre todo por su excelente juego de construcción", afirmó Nagelsmann. "Podría haber sido su Mundial. Ayer, todos intentamos animarle; afortunadamente, es una persona muy positiva que ya está mirando hacia adelante de nuevo".