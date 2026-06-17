El Mundial 2026 supera un récord que permaneció intacto durante 32 años

Redacción FOX Deportes

Un total de 281.223 aficionados acudieron a los cuatro partidos de la jornada mundialista de este martes, lo que supone un nuevo récord en un solo día, que supera los 277.070 espectadores que presenciaron los cuatro encuentros del 28 de junio de 1994, en la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos hace 32 años.

A new record for the @FIFAWorldCup! 🏟️🌎



16 June 2026, officially the highest attended day in the history of the FIFA World Cup. — FIFA (@FIFAcom) June 17, 2026

La jornada incluyó los partidos Francia-Senegal, en Nueva York/Nueva Jersey; Irak-Noruega, en Filadelfia; Argentina-Argelia, en Kansas City; y Austria-Jordania, en San Francisco.

Además, la asistencia acumulada de este torneo suma ya 1.309.652 seguidores, y, con un promedio de 65.483 aficionados por partido, apunta a superar la cifra histórica de 3,5 millones del Mundial de 1994, informó la FIFA.

"¡El 16 de junio de 2026 pasará a la historia de la Copa del Mundo de la FIFA! No puedo agradecer lo suficiente a nuestros aficionados por aportar color, ambiente y emociones a este torneo. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, la más inclusiva hasta la fecha, sigue demostrando lo mucho que se ama nuestro deporte y cómo el fútbol une al mundo", añadió.