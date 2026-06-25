El Día D Grupo J: Argentina, por el paso perfecto; Austria y Argelia, por el boleto

Héctor Cantú

El Grupo J llega a la última jornada con un clasificado, un eliminado y dos selecciones que se jugarán el segundo boleto a los dieciseisavos de final.

Mientras Argentina ya aseguró el liderato del sector, Austria y Argelia definirán mano a mano al otro clasificado. Jordania, por su parte, intentará despedirse con sus primeros puntos en una Copa del Mundo.

Argentina, por el paso perfecto

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La vigente campeona del mundo buscará cerrar la fase de grupos con marca perfecta, una hazaña que solo ha conseguido en cuatro ediciones mundialistas: 1930, 1998, 2010 y 2014.

El equipo de Lionel Scaloni afrontará el duelo ante Jordania con la mira puesta en mantener el paso ideal antes del inicio de la fase de eliminación directa.

Austria, por el regreso

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Austria está a un paso de volver a una ronda de eliminación directa por primera vez desde España 1982.

Un empate o una victoria frente a Argelia le bastarán para asegurar el segundo lugar del grupo y citarse con España en los dieciseisavos de final.

Argelia, por el milagro

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La diferencia de goles obliga a la Selección Argelina a salir por la victoria. Un triunfo sobre Austria le otorgaría el segundo puesto del grupo y un boleto para enfrentar a España en la siguiente ronda.

El adiós de Jordania

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Ya eliminada, Jordania buscará cerrar con dignidad su histórica primera participación mundialista.

Los 'Nashama' intentarán sumar sus primeros puntos en una Copa del Mundo y despedirse con un resultado memorable frente a la vigente campeona del mundo.