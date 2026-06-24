El Día D del Grupo G: Egipto acaricia la cima y Bélgica se juega la vida

Hiram Marín

El empate 0-0 entre Bélgica e Irán dejó el sector al rojo vivo. Egipto lidera la zona con 4 puntos tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda. Irán y Bélgica le siguen de cerca con 2 unidades cada uno, mientras que los neozelandeses cierran el sector con 1 punto.

La última fecha define todo. Egipto se mide a Irán en Seattle y Nueva Zelanda desafía a Bélgica en Vancouver. Nadie está clasificado ni eliminado. Los belgas sufren la baja por suspensión de Nathan Ngoy.

Egipto va por el liderato y la clasificación directa Copyright: Reuters

La selección africana goza de la posición más cómoda del sector. Un empate frente a Irán le bastará para asegurar matemáticamente su boleto directo a los dieciseisavos de final.

Una victoria les garantiza amarrar el primer lugar del grupo. Si pierden ante los iraníes, caerán automáticamente al segundo, ya que el criterio de enfrentamiento directo favorecerá al cuadro asiático.

Bélgica tiene la obligación de responder y sobre todo: de ganar Copyright: Reuters

Los 'Diablos Rojos' no tienen margen de error tras un inicio titubeante y encaran la última jornada con una baja sensible en la defensa central por la expulsión de Nathan Ngoy. La ecuación para el cuadro europeo es muy clara: necesitan vencer a Nueva Zelanda en Vancouver para asegurar su clasificación directa con cinco unidades.

Un empate resultaría sumamente peligroso para sus aspiraciones. Si igualan ante los neozelandeses, se estancarán con dos puntos y dependerán por completo de que Egipto derrote a Irán para aspirar a meterse en la conversación como uno de los mejores terceros lugares.

Irán se aferra al boleto en Seattle Copyright: Reuters

La escuadra asiática tiene el destino en sus manos de cara al duelo definitivo ante los 'Faraones'. Una victoria frente a Egipto les garantizará el pase directo a 16avos de final y, además, les otorgará el liderato del sector por el criterio de duelo directo.

Si consiguen un empate, llegarán a tres unidades y dependerán de que Bélgica no gane su partido para asegurar la segunda posición. Si igualan en puntos con los belgas, el pase se definirá mediante el total de goles a favor o el registro de tarjetas acumuladas.

Nueva Zelanda necesita ganar o ganar en Vancouver Copyright: Reuters

Los ‘All Whites’ tienen una última oportunidad de redención en este torneo. La ecuación es muy simple para ellos: necesitan derrotar sí o sí a Bélgica para llegar a 4 unidades y sellar su pase histórico.

Cualquier otro resultado que no sea el triunfo los deja automáticamente fuera de la competencia. Si ganan, rebasarán a los belgas y avanzarán directo si Egipto vence a Irán o clasificarán casi seguro como uno de los mejores terceros del certamen.