El Día D del Grupo D: España por el liderato, Cabo Verde, por la historia pura

Héctor Cantú

El Grupo H llega a su última jornada con dos historias completamente distintas. España quiere confirmar su candidatura al título asegurando el primer lugar del sector, mientras que la debutante Cabo Verde sueña con firmar una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial 2026.

Estos son los escenarios de uno de los grupos más abiertos del torneo.

España, por el liderato

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Después de un inicio complicado, la 'Furia Roja' reaccionó con una goleada en su segundo compromiso y ahora buscará quedarse con el primer lugar del Grupo H.

El conjunto de Luis de la Fuente enfrentará a Uruguay en uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos.

Uruguay, obligado a responder

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La Selección Uruguaya todavía no conoce la victoria en el torneo y necesita sumar de a tres para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

Cabo Verde, la gran sorpresa

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Toda Copa del Mundo tiene un 'Caballo Negro' y, hasta ahora, ese papel le pertenece a Cabo Verde.

La selección africana está a un paso de hacer historia en su debut mundialista. Un empate o una victoria frente a Arabia Saudita le bastarán para avanzar a la ronda de eliminación directa.

Arabia Saudita, por el milagro

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Los sauditas llegan como últimos del grupo, pero aún conservan posibilidades de clasificar.

Para seguir con vida necesitan derrotar a Cabo Verde y esperar una combinación de resultados que les permita avanzar, al menos, como uno de los mejores terceros lugares.

La última jornada promete emociones hasta el final, ya que tres de las cuatro selecciones todavía tienen posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.