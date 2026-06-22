El Día D del Grupo B: Canadá y Bosnia quieren hacer historia en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Canadá y Suiza definirán al líder del Grupo B del Mundial 2026 en la última jornada. Ambas selecciones llegan con cuatro puntos, aunque la diferencia de goles mantiene al conjunto norteamericano en la cima de la clasificación. Aun así, Bosnia y Herzegovina y Catar conservan opciones de avanzar.

Una combinación de resultados podría abrirles la puerta a los octavos de final como dos de los mejores terceros lugares. Para mantener vivas sus aspiraciones, bosnios y cataríes están obligados a ganar tras los empates que consiguieron ante Canadá y Suiza, respectivamente.

El Grupo B comenzará la tercera jornada con Canadá al frente

1. Canada, 4 puntos (+6)

2. Suiza, 4 puntos (+3)

3. Bosnia, 1 punto (-3)

4. Catar, 1 punto (-6)

El primer lugar del grupo está en juego Copyright: Reuters

Canadá llega invicto a la última jornada y está cerca de superar la fase de grupos de una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Los canadienses necesitan una victoria para asegurar el liderato del Grupo B y mantenerse en Vancouver para disputar los dieciseisavos de final.

Suiza tampoco conoce la derrota en el torneo, pero el empate ante Catar complicó sus aspiraciones de terminar en lo más alto del sector. La 'Nati' está obligada a vencer a Canadá si quiere avanzar como líder y superar la fase de grupos por novena ocasión.

Bosnia también quiere escribir su historia en la Copa del Mundo Copyright: Reuters

Bosnia y Herzegovina afronta la última jornada ante el rival más accesible del sector y está obligada a aprovechar la oportunidad. Los bosnios necesitan un triunfo y una combinación favorable de resultados para alcanzar por primera vez la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Los 'Hijos de la Guerra' disputan apenas su segunda participación mundialista. En Brasil 2014 se despidieron con una victoria, pero no lograron superar la fase de grupos. Doce años después, tienen ante sí la posibilidad de alcanzar los dieciseisavos de final y escribir la página más importante de su historia en el torneo.