Publicación: martes 16 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

El árbitro mexicano César Arturo Ramos brilló en Los Angeles

El silbante tuvo una destacada actuación en el partido entre Nueva Zelanda e Irán

El arbitraje mexicano volvió a dejar constancia de su gran nivel internacional gracias a la sólida actuación de César Arturo Ramos Palazuelos en el Estadio Los Angeles.

El silbante sinaloense condujo con total autoridad las acciones del vibrante empate entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G. A juicio de la gran mayoría de los aficionados presentes y de los analistas especializados, su labor fue calificada como buena y sumamente acertada.

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A nivel personal, la Copa del Mundo  2026 representa el tercer Mundial de forma consecutiva en la destacada carrera profesional del colegiado originario de Culiacán.

Ramos Palazuelos comenzó su prestigioso paso en las máximas citas internacionales durante Rusia 2018 y refrendó su indiscutible calidad en Qatar 2022, regresando para este certamen de Norteamérica consolidado como un indiscutible referente de la Concacaf.

Tim Payne, el jugador más viral de la actualidad, hizo su debut mundialista

Tim Payne debutó en el Mundial de 2026 como titular con la selección de Nueva Zelanda ante Irán.
El defensor disputó sus primeros minutos en una Copa del Mundo de la FIFA a la edad de 32 años.
Jugó el partido de su estreno mundialista vistiendo la camiseta con el dorsal número 2 de los All Whites.
Payne se hizo viral porque el influencer argentino Valen Scarsini lo señaló en un video como el jugador menos conocido del torneo.
Su cuenta de Instagram explotó de forma viral sumando millones de seguidores en pocos días y superando la población de su país.
El escenario del primer encuentro mundialista en la carrera del futbolista neozelandés fue la ciudad de Los Ángeles.
El furor digital por Payne convirtió a Nueva Zelanda en el equipo de culto favorito para miles de aficionados latinoamericanos.

Con el silbatazo final decretado sobre el terreno de juego estadounidense, el árbitro sumó formalmente su octavo partido dirigido en la historia de la máxima competencia de selecciones.

Al registrar esta importante cifra estadística en su récord personal, Ramos igualó la histórica marca que sostenía Armando Archundia como el silbante mexicano con la mayor cantidad de encuentros arbitrados en las Copas del Mundo.

Debido a su gran actuación, es indudable que tendrá nuevas apariciones en las canchas de Norteamérica 2026.

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