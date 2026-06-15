El árbitro mexicano César Arturo Ramos brilló en Los Angeles

Redacción FOX Deportes

El arbitraje mexicano volvió a dejar constancia de su gran nivel internacional gracias a la sólida actuación de César Arturo Ramos Palazuelos en el Estadio Los Angeles.

El silbante sinaloense condujo con total autoridad las acciones del vibrante empate entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G. A juicio de la gran mayoría de los aficionados presentes y de los analistas especializados, su labor fue calificada como buena y sumamente acertada.

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A nivel personal, la Copa del Mundo 2026 representa el tercer Mundial de forma consecutiva en la destacada carrera profesional del colegiado originario de Culiacán.

Ramos Palazuelos comenzó su prestigioso paso en las máximas citas internacionales durante Rusia 2018 y refrendó su indiscutible calidad en Qatar 2022, regresando para este certamen de Norteamérica consolidado como un indiscutible referente de la Concacaf.

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Con el silbatazo final decretado sobre el terreno de juego estadounidense, el árbitro sumó formalmente su octavo partido dirigido en la historia de la máxima competencia de selecciones.



Al registrar esta importante cifra estadística en su récord personal, Ramos igualó la histórica marca que sostenía Armando Archundia como el silbante mexicano con la mayor cantidad de encuentros arbitrados en las Copas del Mundo.

Debido a su gran actuación, es indudable que tendrá nuevas apariciones en las canchas de Norteamérica 2026.