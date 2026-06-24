Edouard Mendy baja de Senegal en su último partido del Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

La Selección de Senegal informó que Edouard Mendy se perderá el partido del próximo viernes ante Irak por una lesión de rodilla que se produjo en el duelo que perdió el combinado africano ante Noruega.

Suite à une blessure au genou gauche contractée lors de la rencontre face à la Norvège, Edouard Mendy sera indisponible pour le prochain match du Sénégal.



Des examens médicaux complémentaires sont en cours afin d’évaluer avec précision la nature de sa blessure et de déterminer… pic.twitter.com/AEJl6eUbNx — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 24, 2026

Mendy sufrió la lesión al intentar realizar una parada y abandonó el terreno de juego en el minuto 63, cuando Noruega ganaba por 3-1. Los europeos acabaron imponiéndose por 3-2 después de que Ismaila Sarr marcara su segundo gol en el tiempo añadido.

"Se están realizando más pruebas médicas para evaluar con precisión la naturaleza de su lesión y determinar su participación en la competición", publicó la selección de Senegal en la red social X.

Tanto Senegal como Irak llegan a su último partido del Grupo I, que se disputará en Toronto, con dos derrotas en los dos partidos disputados y entre los conjuntos que necesitan un milagro para evitar la eliminación en la Copa del Mundo.