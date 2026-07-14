Didier Deschamps se convirtió en un técnico histórico en la Copa del Mundo

Redacción FOX Deportes

Didier Deschamps se convirtió este martes en el entrenador que más veces ha dirigido un partido de Copa del Mundo, un récord que quedará opacado por la eliminación de Francia a manos de España en semifinales del Mundial 2026.

Spain are one step closer to glory 🇪🇸#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026

El técnico francés dirigió su partido número 26 en Dallas y superó a Helmut Schön quien estuvo al frente de la República Federal Alemana entre 1964 y 1978 y que se convirtió en campeón del torneo en 1974.

Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo con Brasil en 1994 , completa el podio con 23 partidos dirigidos tras su paso por Brasil, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El partido por el tercer puesto, que disputará Francia en Miami contra Inglaterra o Argentina, será el último de Deschamps, porque anunció que dejará a 'Les Bleus' tras 27 compromisos en la Copa del Mundo.