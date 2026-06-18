Cyle Larin y Jonathan Davids, a la caza del récord de Luis Hernández

Héctor Cantú

La Copa Mundial 2026 se ha convertido en el escenario ideal para que Canadá siga escribiendo páginas históricas en el torneo.

De la mano de Cyle Larin y Jonathan Davis, el equipo de la Hoja de Maple ha comenzado con paso firme su participación mundialista. Tras sumar su primer punto en una Copa del Mundo desde 1986 con el empate ante Bosnia y Herzegovina, los canadienses dieron un paso más en su crecimiento.

Cyle Larin pounced on the rebound to put Canada up 1-0 on Qatar 🇨🇦 pic.twitter.com/4rlKj4TkBC — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026

El duelo ante Catar, además de acercar a Canadá a la fase de eliminación directa, sirvió para que Larin y Jonathan Davis completaran dos goles en el Mundial para meterse en los libros de historia de los Mundiales.

Hasta ahora, solo cinco futbolistas de selecciones de la Concacaf habían logrado marcar al menos tres goles en una misma edición de la Copa del Mundo.

Larin y Davies quedaron a un gol de unirse a este selecto grupo integrado por Bert Patenaude —el primer jugador en marcar un triplete en la historia de los Mundiales—, Landon Donovan, Paulo Wanchope, Clint Dempsey y el mexicano Luis Hernández.

Es precisamente el 'Matador' quien encabeza la lista. El exdelantero de la Selección Mexicana anotó cuatro goles en Francia 1998, una cifra que ningún otro futbolista de la Concacaf ha logrado igualar en una sola edición mundialista.

CYLE LARIN FOR CANADA 🇨🇦



He scores his second goal of the 2026 FIFA World Cup pic.twitter.com/lShXTkqHIU — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026

Luis Hernández marcó dos goles ante Corea del Sur, uno frente a Países Bajos y otro contra Alemania en los octavos de final.

Ahora, Cyle Larin, con su gol ante Catar y Jnathan Davies (con su doblete) se encuentran a solo dos tanto de alcanzar la marca del 'Matador', que sigue estando en el trono de la Concacaf.