Curazao jugó con mucho valor: Julian Nagelsmann

EFE

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, dijo este domingo, tras el 7-1 endosado a Curazao en el estreno mundialista de su equipo, que su rival jugó "mejor de lo que mucha gente esperaba" y destacó el valor mostrado por su primer rival, debutante en un torneo de este nivel.

"Fue un gran comienzo, los primeros 15 minutos fueron excelentes y creo que pudimos marcar más. El empate fue inesperado, y fue bueno ver la reacción del equipo. Curazao jugó mejor de lo que la gente esperaba en Alemania, jugaron con valor", afirmó Nagelsmann en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

Alemania no tuvo piedad y apagó el fuego de Curazao La 'Mannschaft', prácticamente caminando consiguió la primera gran goleada del Mundial

"Se nota la conexión que hay entre los jugadores. Lo más importante es que este equipo tiene afinidad, eso es clave y tenemos que seguir", dijo.

Nagelsmann, que alcanzó los 1000 días al mando de Alemania, insistió en la importancia de luchar por un objetivo común.

"No se trata de mis objetivos, se trata de nuestros objetivos. Estamos en un camino importante y hay cosas que podemos hacer mejor", consideró.