Croacia sigue con vida en el Grupo L del Mundial 2026

Oscar Sandoval

Croacia derrotó 1-0 a Panamá y se metió de lleno en la pelea por un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los 'Vatreni' se jugarán ante Ghana un boleto directo a la siguiente ronda después de superar a un aguerrido conjunto centroamericano que compitió de tú a tú durante gran parte del encuentro.

Las buenas sensaciones del primer tiempo no fueron suficientes para Panamá, que terminó con las manos vacías. Los 'Canaleros' fueron mejores durante varios pasajes de la primera mitad, pero no lograron reflejarlo en el marcador y lo pagaron caro. Tras el descanso, Croacia aprovechó una de sus oportunidades y encaminó una victoria que dejó eliminada a la selección centroamericana.

Croacia tuvo problemas para controlar el partido ante la intensidad de Panamá. Sin embargo, ajustó detalles durante el descanso y los cambios terminaron por inclinar la balanza a su favor para encontrar el gol de la victoria al minuto 54 luego de una buena jugada por la banda derecha y un remate de Ante Budimir en el área chica.

El tanto fue un duro golpe para los 'Canaleros', que no lograron reaccionar ni reengancharse al partido. La derrota significó la quinta consecutiva de Panamá en la Copa del Mundo y tendrá que esperar para sumar por primera vez en el torneo.