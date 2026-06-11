Cristiano Ronaldo enfrenta el Mundial con optimismo y confianza

EFE

El capitán de la Selección Portuguesa , Cristiano Ronaldo, aseguró este viernes que parte hacia el Mundial 2026 "bien", con "esperanza", y junto a una generación "muy buena", sin querer pronunciarse muy contundente sobre una eventual victoria del campeonato: "Solo lo sabremos al final".

El madereirense realizó estas declaraciones a periodistas desde el complejo Cidade do Futebol, en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), antes de su partida hacia el aeropuerto de Lisboa, desde donde viajarán a Estados Unidos en el marco de la cita mundialista.

"Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero, como digo, hay factores que no conseguimos controlar: los partidos, ganar o no ganar, que es el punto más importante... Pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses".

Portugal terminó su preparación al Mundial 2026 con una victoria

Y cuando los periodistas le volvieron a preguntar si él veía posible que la selección de Portugal se alce con el único título que le falta en su palmares, reconoció que lo ve como una posibilidad: "Creo que sí, pero va a depender de muchos factores", recalcó.

Cristiano Ronaldo aseguró que parte hacia Estados Unidos "físicamente bien", "con bastante alegría" y "mucha esperanza", porque la cita en un Mundial "es siempre muy especial".

En su opinión, la preparación para el campeonato "fue bastante buena, agotadora", tras dos partidos de preparación -contra Chile y Nigeria- en los que no estuvieron "al más alto nivel", pese a que ganaron.

Portugal, Alemania y Francia, comienzan su camino al Mundial 2026

"Lo más importante es cuando la pelota empiece a rodar el día 17 -fecha de su primer partido, frente a República Democrática del Congo-. Ya mas adelante, pasado el segundo, tercer partido, cuando las cosas empiecen a apretar, cuando ya haya mucho cansancio, tanto psicológico como físico y (por) la temperatura también, ahí vamos a ver a los verdaderos campeones".

La selección de las 'Quinas' viaja hoy a Miami para iniciar su participación en el Mundial 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Portugal es cabeza del grupo K, en el que también están Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.