Cristiano Ronaldo apaga el fuego con una foto y dos simples palabras

Héctor Cantú

No hay más fuego en la Selección Portuguesa luego de que medios lusitanos insinuaran una fractura dentro del vestidor.

Fue Cristiano Ronaldo, uno de los principales señalados, quien salió a apagar la polémica. Una fotografía y apenas dos palabras bastaron para fijar postura.

Cristiano Ronaldo, no se sienta, por ahora, en la mesa de Lionel Messi y Kylian Mbappé

Después de que declaraciones de João Neves fueran interpretadas como un supuesto rechazo a que CR7 mantuviera un papel protagónico en el equipo, el capitán respondió a través de redes sociales.

Cristiano publicó una imagen en la que aparece sonriente junto a João Neves y otros compañeros de la Selección Portuguesa.

"Siempre unidos", escribió el histórico delantero para poner fin a cualquier especulación sobre un posible distanciamiento entre los integrantes del plantel.

Portugal, que empató en su debut frente a RD Congo, buscará su primera victoria en la competición cuando enfrente a Uzbekistán.