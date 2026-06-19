Publicación: sábado 20 de junio de 2026

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo apaga el fuego con una foto y dos simples palabras

El capitán lusitano fijó postura ante los rumores de un vestidor roto en Portugal

No hay más fuego en la Selección Portuguesa luego de que medios lusitanos insinuaran una fractura dentro del vestidor.

Fue Cristiano Ronaldo, uno de los principales señalados, quien salió a apagar la polémica. Una fotografía y apenas dos palabras bastaron para fijar postura.

Cristiano Ronaldo, no se sienta, por ahora, en la mesa de Lionel Messi y Kylian Mbappé

10. Luis Díaz Selección Colombia 6.9 ofensiva 7 defensiva
9. Vinícius Júnior Brasil 6.96 ofensiva 6.13 defensiva
8. Alexander Isak Selección Suecia 6.9 ofensiva 6.7 defensiva
7. Amad Diallo Selección Costa de Marfil 6.97 ofensiva 6.23 defensiva
6. Erling Haaland Selección Noruega 6.97 ofensiva 4.97 defensiva
5. Harry Kane Selección de Portugal 7.17 ofensiva 5.39 defensiva
4.Yasin Ayari Selección Sueca 7.47 ofensiva 5.34 defensiva
3. Kylian Mbappé Selección Francesa 7.51 ofensiva 6.1 defensiva
2. Elijah Just Selección Nueva Zelanda 7.87 ofensiva 6.64 defensiva
1. Lionel Messi Selección Argentina 8.12 ofensiva 7.08 defensiva

Después de que declaraciones de João Neves fueran interpretadas como un supuesto rechazo a que CR7 mantuviera un papel protagónico en el equipo, el capitán respondió a través de redes sociales.

Cristiano publicó una imagen en la que aparece sonriente junto a João Neves y otros compañeros de la Selección Portuguesa.

"Siempre unidos", escribió el histórico delantero para poner fin a cualquier especulación sobre un posible distanciamiento entre los integrantes del plantel.

Portugal, que empató en su debut frente a RD Congo, buscará su primera victoria en la competición cuando enfrente a Uzbekistán.

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