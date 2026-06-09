Corea del Sur lo acepta; México es el favorito para ganar el grupo

EFE

Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, afirmó este miércoles que su equipo aspira terminar en el primer lugar del grupo A del Mundial, a pesar de que México es el favorito.



"México es una potencia muy fuerte, además, son el equipo local, con lo que tienen esa ventaja como nosotros lo experimentamos en el Mundial de 2002. Nuestro rol es sumar con resultados positivos, para pasar la ronda en una posición alta", aseguró.

Myung-bo habló en la previa del partido que sostendrá este jueves ante República Checa, en su debut en la Copa del Mundo, en juego que se realizará en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, al occidente de México.



El estratega recordó el cuarto lugar que ocupó el seleccionado asiático en el 2002, cuando fueron sede de la justa junto con Japón.



También rememoró el otro lado de la moneda, cuando en el Mundial de Brasil 2014 quedaron eliminados en la fase de grupos al quedar últimos del sector H.

"Creo que he preparado bien este Mundial. Aunque el resultado nunca se puede predecir, de todas maneras creo que se ha creado un ambiente en que los jugadores puedan salir y hacerlo de manera emocionante, divertida y muy segura. Eso es lo más importante para mí", señaló.



En su turno, el capitán y figura de 'los Guerreros Taeguk', Son Heung-min aseguró que se siente más maduro para la que será su cuarta Copa del Mundo.



"Ya sea el primer Mundial o el cuarto o el sexto, la mentalidad con la se llega es la misma para todos. Naturalmente, en esta parte de mi carrera hay mayor madurez, un poco más de experiencia", aseguró.



El atacante de Los Ángeles FC subrayó la intensidad con la que sus compañeros han trabajado.



"Han hecho más por la selección nacional de lo que tenían que hacer. Hay momentos en los que tengo que calmarlos, todos se prepararon con mucha pasión, ahora me gustaría que obtengan los frutos de ese trabajo", apuntó.